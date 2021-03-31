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Кукуян рассудит «Ростов» и «Спартак». Объявлены арбитры на 24-й тур РПЛ

31 марта 2021, 12:24

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура РПЛ.

«Динамо» — «Уфа»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья — Ян Бобровский; VARВладимир Москалев; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Буланов; VARАлексей Матюнин; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.

«Рубин» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Антон Фролов; VARНиколай Волошин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Иванов.

«Ротор» — «Локомотив»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Галимов; VARВасилий Казарцев; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Ростов» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Арам Петросян; резервный судья — Артем Чистяков; VARАртем Любимов; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.

«Урал» — «Арсенал»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Артур Федоров; VARСтанислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.

«Тамбов» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья — Александр Машлякевич; VARЕвгений Кукуляк; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Тарас Безубяк.

«Зенит» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Анопа; VARАлексей Амелин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Чеботарев.

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Байкал-38
Байкал-38
02 апреля в 18:14
Краснодар встречайте Левникова очень горячо!!!
Перед матчем должен на колени встать и просить прощение за то, что на коленях у негров прощение просил, попроси теперь у русского народа!!!
kts99
kts99
31 марта в 20:17
За Ростов. Лишь бы Кукуян не начудил.
cska1948
cska1948
31 марта в 19:01
«Зенит» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов
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Это всего лишь второй матч Шадыханова в РПЛ! Так что нет ни каких сомнений, что он, для продолжения карьеры в РПЛ, будет свистеть так, чтобы не расстроить Дюкова...
Аксинья
Аксинья
31 марта в 17:03
Сиденкова вроде наказали отстранением на две игры за то что наВАРил во встрече Химки-Ростов и уже после одного тура назначают главным на игру Динамо-Уфа....Наверно под амнистию попал...Одним словом полный бардак и беспредел))
Бубнин
Бубнин
31 марта в 15:41
Дюков только пометки с результатами матчей поставит, и разошлют судьям.
Союзник противников
Союзник противников
31 марта в 15:11
Всё равно кто будет судить.Хотя Левникова я бы не хотел-как падёт ниц ,да как начнёт молиться либеральному чёрному богу,а ты сиди и жди...
Трезвый повар
Трезвый повар
31 марта в 14:28
Лапочкина нет ни в одном из матчей. Повезло всем. Возможно этот тур обойдётся без судейских скандалов
lotsman
lotsman
31 марта в 14:16
Ростов выиграет. Команда упорная, тем более на своём поле.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ LOpp (раскрыть)
31 марта в 13:47
Ещё и имя ему поменяли. Действительно ни стыда ни совести
LOpp
LOpp
31 марта в 13:44
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    31 марта в 13:42
    Победы Ростову.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Трезвый повар (раскрыть)
    31 марта в 13:39
    Как не вмешаются а для чего кукуян? Ещё и вдобавок петросян.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    31 марта в 13:36
    Снова федун хочет наказать Карпина, выдержки Валерию Георгиевичу.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    31 марта в 13:30
    Матчи Ростова и Спартака всегда проходят весело. В последние лет 5 чаще выигрывал Ростов
    И в этом матче предвижу эпическую битву если конечно судьи не вмешаются
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    31 марта в 13:25
    Не важно кто будет судейским. Важно другое.Поступит распоряжение топить тот или иной клуб из офиса сами знаете кого или нет. Если поступит, клуб можно утопить в два счёта.Посадить на свисток или придумать удаление либо пенку. Не суть важно. Важно что всё это работает чему примеров вагон и маленькая тележка.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    31 марта в 13:03
    Краснодар просто обязан загнобить Левникова ! Позор на всю страну !
    Крикун
    Крикун
    31 марта в 12:39
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