В РФС одобрили решение засчитать третий гол «Динамо» в ворота «Краснодара»

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29 марта 2021, 22:45

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза сделала разбор спорных эпизодов в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

После матча «Краснодар» — «Динамо» (2:3) хозяева обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с победным голом гостей на 80-й минуте.

«Судья правильно засчитал гол в ворота „Краснодара“. Решение ЭСК мотивировано тем, что единоборство между нападающим „Динамо“ Константином Тюкавиным и защитником „Краснодара“ несёт игровой характер, контакт происходит тело в тело в борьбе за позицию и находящийся на игровом расстоянии мяч. Ряд членов комиссии допускают в данном эпизоде возможность применения судьёй персональной трактовки действий нападающего и, в связи с этим, не ожидают вмешательства VAR в его действия, учитывая ракурс, под которым арбитр изначально видел момент на футбольном поле», — говорится в заявлении на сайте РФС .