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В РФС одобрили решение засчитать третий гол «Динамо» в ворота «Краснодара»

29 марта 2021, 22:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза сделала разбор спорных эпизодов в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

После матча «Краснодар» — «Динамо» (2:3) хозяева обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с победным голом гостей на 80-й минуте.

«Судья правильно засчитал гол в ворота „Краснодара“. Решение ЭСК мотивировано тем, что единоборство между нападающим „Динамо“ Константином Тюкавиным и защитником „Краснодара“ несёт игровой характер, контакт происходит тело в тело в борьбе за позицию и находящийся на игровом расстоянии мяч. Ряд членов комиссии допускают в данном эпизоде возможность применения судьёй персональной трактовки действий нападающего и, в связи с этим, не ожидают вмешательства VAR в его действия, учитывая ракурс, под которым арбитр изначально видел момент на футбольном поле», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Также ЭСК РФС одобрила решение не засчитать гол «Зенита» в ворота ЦСКА.

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112910415
112910415
30 марта в 06:48
вот умеют же ... формулировать !
это ж искусство прямо !
25процентный клоун
25процентный клоун
29 марта в 23:23
Жаль наш футбол
Little Caprice
Little Caprice
29 марта в 22:59
Правильно Слуцкий говорил - хоть раз бы вину признали. Скорее человечество исчезнет, чем российский арбитр извинится за свою ошибку. Они у нас вечно невиноватые.
makkie
makkie
29 марта в 22:57
ЭСК как напёрсточники - крутят и вертят трактовками как захотят.
Одинаковые ситуации трактуются по-разному.
beefs
beefs
29 марта в 22:55
браво нашим судьям, как они прекрасно ориентируются в сложных игровых ситуациях...
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 22:51
Уже неважно мнение ЭСК , счет не изменить.
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 22:50
По-другому и быть не могло.....!
Ironigor
Ironigor
29 марта в 22:50
А дальше что ???
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