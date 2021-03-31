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Аленичев: «Дзюба – основной форвард сборной России, он вне конкуренции»

31 марта 2021, 17:11
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал игру сборной России в отборочном цикле ЧМ-22.

Сейчас многие обсуждают вопрос, стоит ли задействовать сразу двух нападающих, выпускать и Дзюбу, и Соболева с первых минут. В ближайших матчах мы этого, думаю, не увидим. Черчесов продолжит делать ставку на одного «столба».

На данный момент Дзюба – основной форвард, он вне конкуренции. Думаю, тренеры станут добавлять в пару к нему Соболева или Заболотного, когда нужно спасать игру или дожимать соперника – то есть только по ситуации.

Дзюба, Соболев и Заболотный – однотипные исполнители, дублирующие друг друга. Поэтому пока достаточно и одного такого форварда в старте.

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Все комментарии
blitz
blitz
31 марта в 23:10
Словакии забить даже не смог.
Mi6
Mi6
31 марта в 21:22
Недалекая позиция Аленичева
SAFqwer
SAFqwer
31 марта в 20:48
Аленичеву пора кодироваться, весна....тихо шифером шурша....А футболист был неплохой
Dima salev
Dima salev
31 марта в 20:21
Дзюба для сборной шаблон для гола. Наши навесять на штрафной площади соперника ,Дзюба высокий недосегяемий шаблон, от него рикошетом идёт мяч к партнёру а партнёр либо забьёт либо пасует Дзюбе чтобы он забыл гол.
minai
minai ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
31 марта в 18:53
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ minai (раскрыть)
    31 марта в 18:50
    +- 2 большой роли не играют!
    minai
    minai ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    31 марта в 18:32
    С утра было 16. Или я что то пропустил ?
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ izrafel (раскрыть)
    31 марта в 18:07
    У нас 18 команд и в каждой есть нападающие российского происхождения не хуже чем Дзюба!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    31 марта в 18:06
    Дзюба не игрок - позер и балагур!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ oFANATo (раскрыть)
    31 марта в 17:59
      Союзник противников
      Союзник противников
      31 марта в 17:58
      Известно,что "Россия-родина слонов",но слон Артёмка в данном матче разве что обиженно махал своим хоботом.Ой...
      David Young
      David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      31 марта в 17:49
      .
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      31 марта в 17:47
      Дзюбы разные нужны:
      izrafel
      izrafel
      31 марта в 17:46
      А что делать.....а ничего другого у нас пока нет...
      LAISMEN
      LAISMEN
      31 марта в 17:37
      ЛИЦО РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА.....ни хухры мухры)))
      oFANATo
      oFANATo
      31 марта в 17:26, ред.
      Вот поэтому и проигрывает Словакии наша сборная, что нет альтернативы рукоблуду!
      Приходится защитнику Марио Фернандесу забивать, если полено не может.
      sv_1969
      sv_1969
      31 марта в 17:20, ред.
      Тактика столба во главе с Зюбой давно исчерпала себя
      STVA 1
      STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
      31 марта в 17:18
      Вся сборная такая была во главе с тренером и капитаном
      Байкал-38
      Байкал-38
      31 марта в 17:14
      Соболев вчера был жалок!
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      31 марта в 17:13
      Других увы нет!
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