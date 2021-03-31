Аленичев: «Дзюба – основной форвард сборной России, он вне конкуренции»

Экс-тренер «Спартака» прокомментировал игру сборной России в отборочном цикле ЧМ -22.

Сейчас многие обсуждают вопрос, стоит ли задействовать сразу двух нападающих, выпускать и Дзюбу, и Соболева с первых минут. В ближайших матчах мы этого, думаю, не увидим. Черчесов продолжит делать ставку на одного «столба».

На данный момент Дзюба – основной форвард, он вне конкуренции. Думаю, тренеры станут добавлять в пару к нему Соболева или Заболотного, когда нужно спасать игру или дожимать соперника – то есть только по ситуации.

Дзюба, Соболев и Заболотный – однотипные исполнители, дублирующие друг друга. Поэтому пока достаточно и одного такого форварда в старте.