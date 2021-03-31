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Созин: «Нужно тон и градус критики сбавить, в сборной разве наши враги?»

31 марта 2021, 16:40
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поражение сборной России в матче отборочного цикла ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

Сборная сыграла три матча, осталось семь. Задача по выходу остаётся, мотивация – тоже. Да, проиграли, но теперь из каждого угла слышу, что тренер слабый, игроки плохие, и вообще всё у нас ужасно. Причём говорят не только болельщики, но и бывшие футболисты! Я не адвокат сборной, не встаю здесь на чью-то сторону, просто задаюсь вопросом: почему, если о решении задачи можно говорить только после десяти матчей сборной, люди после трёх игр и одного поражения уже завывают: «Спасите, помогите, уберите Черчесова!»

Мы так уже кричали перед ЧМ-2018, но всё поменялось, сборная сразу превратилась в героев. И превратилась заслуженно. Да, вчера проиграли, но не произошло ничего страшного. В итоге мы взяли шесть очков, у Хорватии столько же, у многих грандов в других группах меньше.

Если сборная не отберётся в Катар, то можно говорить о том, что задачу не решили. И тогда причины можно обсуждать: не хватило гибкости, молодости или что-то ещё. А сейчас надо успокоиться, пусть команда играет с меньшим давлением. Предлагаю тон и градус критики сбавить, в сборной разве наши враги? Нет, мы за неё болеем. А у нас биполярные настроения: выиграли – хорошо, проиграли – всех выгнать. Если проиграют всё, то можно обсуждать причины, но делать это конструктивно. А пока посыпать голову пеплом сильно рано.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
31 марта в 21:44
По ходу Созин этот нормально там в доле...А может просто весна влияет...
Рязань 062
Рязань 062
31 марта в 19:04
по крайней мере один-очень лютый вражина.
ЮЗИК
ЮЗИК
31 марта в 18:56
Уберите Черчесова, сам он вряд-ли догодаеться уйти
Байкал-38.
Байкал-38.
31 марта в 18:21
В сборной, конкретно в тренерском штабе не враги, а вредители!
Djebrael
Djebrael
31 марта в 17:48
Вообще хочется нецензурно ругаться....
Аксинья
Аксинья
31 марта в 17:24
Идет человек и видит цыган цыганенка колотит, подходит и спрашивает за что его так? - Да вот посылаю на ручей за водой, ну и колошматю чтобы он кувшин не разбил - Так ведь он его еще не разбил - А когда разобьёт какой смысл его уже лупить...
Little Caprice
Little Caprice
31 марта в 17:19
Да. Минимум двое. Тренер и ручных дел мастер.
LAISMEN
LAISMEN ответ cska1948 (раскрыть)
31 марта в 16:54
Да уж точно так......вообщем борьба Гулливера против карликов продолжится
cska1948
cska1948 ответ LAISMEN (раскрыть)
31 марта в 16:52
И не надо забывать, что нам ещё в Марибор надо ехать...
beefs
beefs
31 марта в 16:52
молодец, знает чью колбасу кошка съела...
LAISMEN
LAISMEN
31 марта в 16:50
"Сборная сыграла три матча, осталась семь". Две с Хорватами одну опять со Словаками да и Кипр может какой ни будь сюрприз выкинуть.....
cska1948
cska1948
31 марта в 16:50
У нас всегда так: критиковать команду во время турнира ещё РАНО! А по окончании турнира уже ПОЗДНО!
За адекватность
За адекватность
31 марта в 16:48
"но делать это конструктивно." А.Созин: " Произошедшее в «Ростове – преступление против России и нашего народа." Это вот так конструктивно? Ох уж и хамелеоны.
Трезвый повар
Трезвый повар
31 марта в 16:43
Из-за таких как Созин блаженных Черчесоверов и находимся в нынешней ситуации
Djebrael
Djebrael
31 марта в 16:41
Аэ...Андрюша.... иногда полезнее просто промолчать...
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