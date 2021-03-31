Созин: «Нужно тон и градус критики сбавить, в сборной разве наши враги?»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поражение сборной России в матче отборочного цикла ЧМ -2022 со Словакией (1:2).

Сборная сыграла три матча, осталось семь. Задача по выходу остаётся, мотивация – тоже. Да, проиграли, но теперь из каждого угла слышу, что тренер слабый, игроки плохие, и вообще всё у нас ужасно. Причём говорят не только болельщики, но и бывшие футболисты! Я не адвокат сборной, не встаю здесь на чью-то сторону, просто задаюсь вопросом: почему, если о решении задачи можно говорить только после десяти матчей сборной, люди после трёх игр и одного поражения уже завывают: «Спасите, помогите, уберите Черчесова!»

Мы так уже кричали перед ЧМ -2018, но всё поменялось, сборная сразу превратилась в героев. И превратилась заслуженно. Да, вчера проиграли, но не произошло ничего страшного. В итоге мы взяли шесть очков, у Хорватии столько же, у многих грандов в других группах меньше.

Если сборная не отберётся в Катар, то можно говорить о том, что задачу не решили. И тогда причины можно обсуждать: не хватило гибкости, молодости или что-то ещё. А сейчас надо успокоиться, пусть команда играет с меньшим давлением. Предлагаю тон и градус критики сбавить, в сборной разве наши враги? Нет, мы за неё болеем. А у нас биполярные настроения: выиграли – хорошо, проиграли – всех выгнать. Если проиграют всё, то можно обсуждать причины, но делать это конструктивно. А пока посыпать голову пеплом сильно рано.