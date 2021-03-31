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Мостовой: «Всё ещё считаю, что мы выше классом, чем Словакия»

31 марта 2021, 14:46
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии (1:2).

Не могу сказать, что играли плохо. Другое дело, что мы встретили мотивированного соперника, который хорошо подготовился к игре. У нас заведомо было преимущество, потому что Словакия не побеждала два матча у слабых соперников. Словаки были самоотверженны, плюс им фартануло. Хотя, при счёте 1:1 преимущество было на нашей стороне, мы даже могли забить ещё.

Всё ещё считаю, что мы выше классом, чем Словакия. Хотя, у них тоже есть несколько футболистов очень высокого уровня. Вот Мак выступал в «Зените» и забил нам. Я даже не знаю, где он сейчас играет! Аналогичная ситуация с Губочаном — думал, он закончил давно.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
31 марта в 23:22
В каком месте выше классом?
Когда, Саша, ты сам играл со товарищи, тогда да, выше классом были. Но ге эти футболисты, ибо класс доказывается игрой.
Владимир 77
Владимир 77
31 марта в 18:51
Что угодно можешь говорить,ты на результат глянь.
minai
minai
31 марта в 18:22
Вот такими речами всякие недоэксперты только продлевают мучения нашей недосборной недофутболистов.
DXTK
DXTK
31 марта в 16:37
только Мостовой кричал что эта сборная никуда все равно не выйдет.....теперь кричит обратное мы лучше соперника....ну и как понять данного эксперта......
cska1948
cska1948
31 марта в 16:33, ред.
"...У нас заведомо было преимущество, потому что Словакия не побеждала два матча у слабых соперников..."
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Исходя из этого даже ребёнку понятно, что словаки у себя дома костьми лягут чтобы выиграть! Так что преимущество, в мотивировке, скорее было у них чем у нас!
Ironigor
Ironigor
31 марта в 16:04
Выше могут быть только звёзды !!! )))☝😜
Aris
Aris
31 марта в 15:59
И соперник был мотивирован, и наши вышли как на очередной пикник: много беготни, но почти никакого смысла!
aventure61
aventure61
31 марта в 15:55
джикия на стандарте держит марио,марио держит джикия-нам забивают,мяч летит вокрук семёнова никого,ему кричат что он один,этот баран вместо обработки бьёт головой в никуда.в какой катар ехать с этими дубами.считаю что ни одна команда с нашей группы не достойна играть на ч\м.
Байкал-38
Байкал-38
31 марта в 15:34
Игроки у нас выше классом, а с тренером Черчесовым этот класс нивелируется с посредственными сборными.
ДАША Д
ДАША Д
31 марта в 15:31
По зарплатам точно выше и намного.
Союзник противников
Союзник противников
31 марта в 15:19
Прогнозист Саша,ты опять обо...Впрочем,как и мы ,или "почти все МЫ".Отставники "Зенита" уделали текущую его основу.Так и не понял,нахрена он выпустил нынешних на поле,в расчёте на сыгранность с Дзюбой???
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
31 марта в 15:07
Счёт на табло. На фейсе. Как хотите. Не надо детского сада, типа мой черпак все равно больше.
shlomo
shlomo
31 марта в 14:48
Вчера уже накаркали... наше место нам указали...
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