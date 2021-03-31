Мостовой: «Всё ещё считаю, что мы выше классом, чем Словакия»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии (1:2).
Не могу сказать, что играли плохо. Другое дело, что мы встретили мотивированного соперника, который хорошо подготовился к игре. У нас заведомо было преимущество, потому что Словакия не побеждала два матча у слабых соперников. Словаки были самоотверженны, плюс им фартануло. Хотя, при счёте 1:1 преимущество было на нашей стороне, мы даже могли забить ещё.
Всё ещё считаю, что мы выше классом, чем Словакия. Хотя, у них тоже есть несколько футболистов очень высокого уровня. Вот Мак выступал в «Зените» и забил нам. Я даже не знаю, где он сейчас играет! Аналогичная ситуация с Губочаном — думал, он закончил давно.
Когда, Саша, ты сам играл со товарищи, тогда да, выше классом были. Но ге эти футболисты, ибо класс доказывается игрой.
Когда, Саша, ты сам играл со товарищи, тогда да, выше классом были. Но ге эти футболисты, ибо класс доказывается игрой.
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Исходя из этого даже ребёнку понятно, что словаки у себя дома костьми лягут чтобы выиграть! Так что преимущество, в мотивировке, скорее было у них чем у нас!
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Исходя из этого даже ребёнку понятно, что словаки у себя дома костьми лягут чтобы выиграть! Так что преимущество, в мотивировке, скорее было у них чем у нас!