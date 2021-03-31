Мостовой: «Всё ещё считаю, что мы выше классом, чем Словакия»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии (1:2).

Не могу сказать, что играли плохо. Другое дело, что мы встретили мотивированного соперника, который хорошо подготовился к игре. У нас заведомо было преимущество, потому что Словакия не побеждала два матча у слабых соперников. Словаки были самоотверженны, плюс им фартануло. Хотя, при счёте 1:1 преимущество было на нашей стороне, мы даже могли забить ещё.

Всё ещё считаю, что мы выше классом, чем Словакия. Хотя, у них тоже есть несколько футболистов очень высокого уровня. Вот Мак выступал в «Зените» и забил нам. Я даже не знаю, где он сейчас играет! Аналогичная ситуация с Губочаном — думал, он закончил давно.