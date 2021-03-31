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Р. Билялетдинов — о поражении сборной России: «Безобразие полнейшее!»

31 марта 2021, 14:49
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:2) в отборочном цикле ЧМ-2022.

Победы России ожидали небезосновательно. Но излишняя монотонность и академичность сыграла с командой злую шутку. Подумали, что забьем если не сейчас, то через 10-15 минут. Чувство уверенности, переросшее в чувство самоуверенности. Появилась претензия на класс. Но отсутствие взрывных, нестандартных, скоростных действий привело к тому, что соперник раз за разом накрывал. Слишком много дифирамбов было по игре с Мальтой, Словенией. Хотя, на мой взгляд, словенцев победили не совсем заслуженно. Не за счет командных действий, а за счет индивидуальной игры. Были эпизоды, но не увидел цельной картины. Так что не стоило переоценивать победы над Мальтой и Словенией. Словаки сначала удачно исполнили стандарт, где непонятно, что делал Кузяев. Во втором тайме жизнь заставила, команда прибавила. Отыгрались. А потом снова расслабились и получили второй гол. Сами организовали этот момент себе, целый комплекс детских ошибок, которые проявились. Безобразие полнейшее!

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
31 марта в 16:44, ред.
Наша сборная на ЧМ 2010 года НЕ попала!
112910415
112910415
31 марта в 16:39
бОльшая часть "экспертов" предрекала уверенную победу !..
ЮЗИК
ЮЗИК
31 марта в 15:40
Удивляться вообще не приходится
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
31 марта в 15:28
Пинок индюку от словаков нужен был, как и "жемчужине" государства российского. Обтекают сейчас).
Надолго ли?)).
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
31 марта в 15:22
Вчера он своих овец пас плохо,а кавказской овчарки в его распоряжении-его штаба,нет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
31 марта в 15:09
Кто бы спорил...
mihaluch
mihaluch
31 марта в 14:58
Не зря Черчесова чабаном называют.
beefs
beefs
31 марта в 14:51
из полымя в пламя, вчера все восхищались, сегодня все злорадствуют...
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