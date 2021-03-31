Р. Билялетдинов — о поражении сборной России: «Безобразие полнейшее!»

Российский тренер прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:2) в отборочном цикле ЧМ -2022.

Победы России ожидали небезосновательно. Но излишняя монотонность и академичность сыграла с командой злую шутку. Подумали, что забьем если не сейчас, то через 10-15 минут. Чувство уверенности, переросшее в чувство самоуверенности. Появилась претензия на класс. Но отсутствие взрывных, нестандартных, скоростных действий привело к тому, что соперник раз за разом накрывал. Слишком много дифирамбов было по игре с Мальтой, Словенией. Хотя, на мой взгляд, словенцев победили не совсем заслуженно. Не за счет командных действий, а за счет индивидуальной игры. Были эпизоды, но не увидел цельной картины. Так что не стоило переоценивать победы над Мальтой и Словенией. Словаки сначала удачно исполнили стандарт, где непонятно, что делал Кузяев. Во втором тайме жизнь заставила, команда прибавила. Отыгрались. А потом снова расслабились и получили второй гол. Сами организовали этот момент себе, целый комплекс детских ошибок, которые проявились. Безобразие полнейшее!