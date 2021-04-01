Отец Холанда и Райола прибыли на переговоры с «Барселоной»

Альф-Инге, отец форварда «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанда, и агент Мино Райола прибыли в Барселону для переговоров с руководством «блаугранас», сообщает Diario Sport.
Испанское издание утверждает, что правая рука президента клуба Жоана Лапорты встретил Холанда-старшего и Райолу в аэропорту, стороны проведут предварительные переговоры о возможной сделке по переходу нападающего «Дортмунда».
Отмечается, что хорошие отношения между Райолой и «Барсой» могут благоприятно сказаться на переговорах, хотя финансовые проблемы, которые испытывает каталонский клуб, скорее всего, не позволят осуществить трансфер Холанда в летнее трансферное окно.
Недавно «Боруссия» назвала цену за Холанда.
Топ-клубы живут на кредиты. Несколько глупых трансферов и раздутых зарплат достаточно, чтоб клуб подвести к черту пропасти. Но договориться всегда можно. Вопрос: как быстро выйдут из ситуации?
Избавиться от Коутинью, Дембеле, Гризманна и Барса останется только в плюсе, и остальным сократить з/п.
Топ-клубы живут на кредиты. Несколько глупых трансферов и раздутых зарплат достаточно, чтоб клуб подвести к черту пропасти. Но договориться всегда можно. Вопрос: как быстро выйдут из ситуации?
Избавиться от Коутинью, Дембеле, Гризманна и Барса останется только в плюсе, и остальным сократить з/п.
Как информирует журналист Фабрицио Романо, Райола и отец игрока Альф-Инге Холанд сегодня обсудят с представителями «Реала» возможный трансфер.
Ранее сообщалось, что действующий чемпион Испании намерен усилить линию нападения, и Холанд входит в список главных кандидатов наряду с Килианом Мбаппе («ПСЖ») и Харри Кейном («Тоттенхэм»).
Как информирует журналист Фабрицио Романо, Райола и отец игрока Альф-Инге Холанд сегодня обсудят с представителями «Реала» возможный трансфер.
Ранее сообщалось, что действующий чемпион Испании намерен усилить линию нападения, и Холанд входит в список главных кандидатов наряду с Килианом Мбаппе («ПСЖ») и Харри Кейном («Тоттенхэм»).
Барселоне надо ЦФ и сейчас Холанд одна из звёзд нападения.
Хотелось бы , чтобы Холанд стал тем же игроков для Барселоны , каким является Левандовски в Баварии ))
Барселоне надо ЦФ и сейчас Холанд одна из звёзд нападения.
Хотелось бы , чтобы Холанд стал тем же игроков для Барселоны , каким является Левандовски в Баварии ))
Бухгалтерию Барселоны видел?
Бухгалтерию Барселоны видел?
Так что скорее первое.
Так что скорее первое.
К черту его клиентов, даже если это Холанд и Джиджи.
К черту его клиентов, даже если это Холанд и Джиджи.
Вряд ли, такой опытный агент, как Мино Райола, прибыл бы в "Барселону", не будучи уверенным в том, что несмотря на финансовый проблемы "Барселоны", сделка может состояться. Как и вряд ли, что перед тем, как прибыть в "Барселону", Жоан Лапорта(58 лет) и Мино Райола(53 года) не общались, хотя бы, по телефону... Оба профессионалы в своём деле. Просто так, без веских на то оснований, они встречаться не будут. Да и тот факт, что с Мино Райола прибыл Холанд-старший, говорит о том, что обе стороны достаточно "близки" к тому, что сделка может состояться...
.
Вряд ли, такой опытный агент, как Мино Райола, прибыл бы в "Барселону", не будучи уверенным в том, что несмотря на финансовый проблемы "Барселоны", сделка может состояться. Как и вряд ли, что перед тем, как прибыть в "Барселону", Жоан Лапорта(58 лет) и Мино Райола(53 года) не общались, хотя бы, по телефону... Оба профессионалы в своём деле. Просто так, без веских на то оснований, они встречаться не будут. Да и тот факт, что с Мино Райола прибыл Холанд-старший, говорит о том, что обе стороны достаточно "близки" к тому, что сделка может состояться...
.