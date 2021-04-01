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Отец Холанда и Райола прибыли на переговоры с «Барселоной»

01 апреля 2021, 15:11

Альф-Инге, отец форварда «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанда, и агент Мино Райола прибыли в Барселону для переговоров с руководством «блаугранас», сообщает Diario Sport.

Испанское издание утверждает, что правая рука президента клуба Жоана Лапорты встретил Холанда-старшего и Райолу в аэропорту, стороны проведут предварительные переговоры о возможной сделке по переходу нападающего «Дортмунда».

Отмечается, что хорошие отношения между Райолой и «Барсой» могут благоприятно сказаться на переговорах, хотя финансовые проблемы, которые испытывает каталонский клуб, скорее всего, не позволят осуществить трансфер Холанда в летнее трансферное окно.

Недавно «Боруссия» назвала цену за Холанда.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Agamaga........ (раскрыть)
02 апреля в 18:31
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Константин Белых (раскрыть)
    01 апреля в 21:46
    пусть этот француз или кто он там и остаётся в Барсе,ведь она его хотела и он её,устраивая демарши. Дортмунду нужны деньги и этот джек-пот они должны сорвать. Холанд это норвежец,парень очень скромный и видно по нему,что это машина по упаковыванию голов,причём и человеческих))). Никто не мешал покупать у Зальцбурга этого парня, Шмели рискнули и должны теперь выжать максимум. 150-180 это нормальная цена, Коутиньо или тот же Погба стоили чуть меньше,правда тогда не было этой СМИ-ндемии.но и при таком раскладе,ценник на норвежца был около 250. Уверен,что это не хуже Мбаппе, Неймара, а если объективнее,то и намного продуктивнее. В Футболе нужен результат,а Холанд его даёт,а если надо фигурное катание,то есть Неймар,Погба, Месси и Роналду.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    01 апреля в 21:37
    Ну Дембеле не такой уж Запорожец. Для Дортмунда норм. У Барсы с финансами из за Гнома беда-Вот и сплавили бы его и Дембеле и взяли Холланда и еще кого нить из молодежи годной. А Гнома в такие годы оплачивать-это рыть финансовую яму клубу и тянуть вниз. ИМХО.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ dzvinka (раскрыть)
    01 апреля в 21:30
    Видать Барса это для набивания цены, ясное дело что денег у клуба на трансфер нет.а если Месси не уйдёт,то ещё и на блошинную зарплату придётся брать кредиты. Ну в принципе,если жители Каталонии готовы скинуться по максимуму.то тогда может Холанд и перейдёт.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Константин Белых (раскрыть)
    01 апреля в 21:28
    как всё просто... что бы получить ферари,достаточно обменять их на 2 запорожца, 3 жигуля и 2 волги ну и ещё КАСКО на весь этот автопарк.
    Константин Белых
    Константин Белых
    01 апреля в 21:18
    Договорятся с Дортмундом. Дембеле обратно плюс доплата и норм. Никто сейчас чистыми 250 млн трансфером не отдаст (кроме Мансити).
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    01 апреля в 20:01
    Откуда у Реала деньги? Кредит! На какие деньги реконструкцию делают? Долгосрочные кредиты.
    Топ-клубы живут на кредиты. Несколько глупых трансферов и раздутых зарплат достаточно, чтоб клуб подвести к черту пропасти. Но договориться всегда можно. Вопрос: как быстро выйдут из ситуации?
    Избавиться от Коутинью, Дембеле, Гризманна и Барса останется только в плюсе, и остальным сократить з/п.
    dzvinka
    dzvinka
    01 апреля в 19:55, ред.
    у Райолы по настоящему хорошие отношение только с одной вещю в этом мире - с деньгами))) так что на скидки могут особо не надеятся
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Санчо Панса (раскрыть)
    01 апреля в 19:54
    А он должен перейти в сливочный клуб, где портуГЕЙ бегал?
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    01 апреля в 19:20
    Лапорта найдёт деньги
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    01 апреля в 19:17
    Придется отстегнуть из "Лояльности Месси" на трансфер Холланда.))
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    01 апреля в 19:16
    Райола сжалься над Барсой, ну нет у нее денег. ))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    01 апреля в 19:14
    У Холланда сейчас богатый выбор, претендентов на него много,выберет надеюсь лучший
    Вахтанг Кикабидзе
    Вахтанг Кикабидзе
    01 апреля в 19:13
      eleven LC
      eleven LC ответ 3ton (раскрыть)
      01 апреля в 19:11
      Да! Я бухгалтер Барселоны и именно поэтому она была на грани разорения!
      Dauletbek
      Dauletbek
      01 апреля в 19:01, ред.
      Откуда у Барсы деньги на такой трансфер? Они же почти на грани банкрота
      112910415
      112910415
      01 апреля в 18:46
      юмор такой ?
      Королевский Реал
      Королевский Реал
      01 апреля в 18:41
      Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, после Барселоны прибыл в Мадрид частным рейсом.

      Как информирует журналист Фабрицио Романо, Райола и отец игрока Альф-Инге Холанд сегодня обсудят с представителями «Реала» возможный трансфер.

      Ранее сообщалось, что действующий чемпион Испании намерен усилить линию нападения, и Холанд входит в список главных кандидатов наряду с Килианом Мбаппе («ПСЖ») и Харри Кейном («Тоттенхэм»).
      kind pennywise
      kind pennywise ответ juvenale (раскрыть)
      01 апреля в 18:39
      Посмотрим как он потеряется на фоне Месси)
      3ton
      3ton
      01 апреля в 18:36
      Это было бы хорошо , если бы Холанд перешёл в Барселону
      Барселоне надо ЦФ и сейчас Холанд одна из звёзд нападения.
      Хотелось бы , чтобы Холанд стал тем же игроков для Барселоны , каким является Левандовски в Баварии ))
      3ton
      3ton ответ eleven LC (раскрыть)
      01 апреля в 18:32
      Инфа откуда ?
      Бухгалтерию Барселоны видел?
      juvenale
      juvenale
      01 апреля в 18:29
      значит месси уходит
      allemz
      allemz ответ Альфамен (раскрыть)
      01 апреля в 18:08
      Господи, а его космическая зарплатная ведомость не в счет?
      RR117
      RR117
      01 апреля в 18:03
      С фин.проблемами Барселоны, покупка Холанда нарушит ФФП, на которое УЕФА закроет глаза, либо это продажа Месси, но этот вариант Месси не устраивает, а то без него Барселона вылетит в Сегунду и вообще прекратит существование.©

      Так что скорее первое.
      Ozabot
      Ozabot
      01 апреля в 17:56
      Райола может даже снизить цену сейчас, но с краткосрочным контрактом, чтобы впустить свою жирную лапу в курятник и доить клуб годами. У него явные планы душить как можно больше клубов по модели Доннаруммы — 1-2 сезона контракт и шантаж уйти бесплатным агентом, если не повысят зарплату.
      К черту его клиентов, даже если это Холанд и Джиджи.
      Q-J-G
      Q-J-G
      01 апреля в 17:48
      Тот факт, что в Барселону прибыл Холанд-старший и агент Холанда - Мино Райола, говорит только об одном: старый-новый Президент Жоан Лапорта начинает активную деятельность по возрождению - "Барселоны". Той "Барселоны", которая была одной из лучших команд Мирового футбола.

      Вряд ли, такой опытный агент, как Мино Райола, прибыл бы в "Барселону", не будучи уверенным в том, что несмотря на финансовый проблемы "Барселоны", сделка может состояться. Как и вряд ли, что перед тем, как прибыть в "Барселону", Жоан Лапорта(58 лет) и Мино Райола(53 года) не общались, хотя бы, по телефону... Оба профессионалы в своём деле. Просто так, без веских на то оснований, они встречаться не будут. Да и тот факт, что с Мино Райола прибыл Холанд-старший, говорит о том, что обе стороны достаточно "близки" к тому, что сделка может состояться...


      .
      Ра Бо
      Ра Бо
      01 апреля в 17:45
      Не губи карьеру, Холанд.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      01 апреля в 17:42
      Барселона? Даже не могу представить Эрлинга в этом клубе! Он все - таки мужик и себя уважает, я надеюсь.
      Альфамен
      Альфамен ответ allemz (раскрыть)
      01 апреля в 17:34
      А что должно достаться Барсе если Месси уходит после истечения с ними контракта???
      eleven LC
      eleven LC
      01 апреля в 17:27
      У Барселоны просто нет денег на Холанда так что это не правда и никуда он не перейдёт!
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