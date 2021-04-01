Отец Холанда и Райола прибыли на переговоры с «Барселоной»

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01 апреля 2021, 15:11

Альф-Инге, отец форварда «Боруссии Дортмунд» , и агент Мино Райола прибыли в Барселону для переговоров с руководством «блаугранас», сообщает Diario Sport.

Испанское издание утверждает, что правая рука президента клуба Жоана Лапорты встретил Холанда-старшего и Райолу в аэропорту, стороны проведут предварительные переговоры о возможной сделке по переходу нападающего «Дортмунда».

Отмечается, что хорошие отношения между Райолой и «Барсой» могут благоприятно сказаться на переговорах, хотя финансовые проблемы, которые испытывает каталонский клуб, скорее всего, не позволят осуществить трансфер Холанда в летнее трансферное окно.

Недавно «Боруссия» назвала цену за Холанда.