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Филин: «В „Шахтёре“ ко мне изменили отношение после ситуации с Крымом»

сегодня, 09:54

Защитник «Химок» Александр Филин рассказал о своем переходе из донецкого «Шахтёра» в «Уфу».

Почему уехал в Россию? Из-за ситуации в Донецке академию перевезли в Полтаву, а потом в Киев. Я получил травму, и психологически было тяжело: не играл и чувствовал, что не сильно нужен дублю «Шахтёра».

Сначала, казалось, что майдан далеко и нас это не коснется. Зарплату в «Шахтёре» мы получали наличкой — в офисе в центре Донецке. Однажды я приехал туда, а там ОМОН и как-то очень страшно. Когда мы уже жили в Полтаве, произошла история с Крымом. Я был в шоке, не понимал, что происходит, созванивался с родителями… Ко мне как к крымчанину чуть поменяли отношение.

Кто? Тренеры «Шахтёра». Я чувствовал на себе негатив, предвзятость. После референдума меня подначивали: «Ну, что у вас там?» Я спокойно отвечал: «Все нормально. Главное — все живы».

Болело колено, но даже врачи основы не находили причину. Говорили: «Все нормально». А мне и ходить было больно. Не то что бегать. В Полтаве носился в лесу — думал, разбегаюсь, но боль не проходила. Меня это угнетало, но потом все само прошло.

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