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Филин — о «Тамбове»: «Закупились „дошираком“ и поехали на игру»

сегодня, 09:49

Защитник «Химок» Александр Филин рассказал о своих нескольких месяцах аренды в «Тамбове».

Я выбрал «Тамбов»? И не жалею. Получил колоссальный опыт. Наконец-то регулярно заиграл в РПЛ и попал в сумасшедший коллектив. Он, наверное, даже лучше, чем в «Уфе». Все ребята простые, жили на базе, у всех проблемы с деньгами, но никто не жадничал, покупали печенюхи на всех.

Какие условия были в пандемию? Странный период. Одни клубы летали чартерами, чтобы ни с кем не контактировать, а «Тамбов» спокойно путешествовал рейсовыми самолетами и поездами. И самый прикол — в «Ростове» и «Сочи» эпидемия, а у нас ни одного заболевшего.

Помню, закупились в «Пятерочке» «дошираком», еще чем-то и сели в поезд — как настоящая команда Премьер-Лиги. Но никто из пацанов не жаловался — только шутили друг над другом. Было смешно и круто. Мы же еще по шесть-восемь часов ездили на автобусе из Тамбова в Нижний — на домашние матчи. В пути я каждый раз засыпал под шелест карт.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ mortid (раскрыть)
сегодня в 12:56
Я не это имел ввиду!А то что не слишком вкусно жрать его постоянно!Это по мне
mortid
mortid ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:30, ред.
Бедные азиаты всю жизнь едят и продолжительность жизни в среднем у них больше чем у нас, странно, не так ли? :D
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:42
Чересчур прибедняются.
112910415
112910415
сегодня в 10:39
для того, кто трудится, не опуская рук, любой опыт полезен !
и такой - тоже
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:38
И смотри не плохо играли, рецепт для наших ведущих звёзд
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:20
Доширак это круто , но долго его не пожрёшь однако)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:09
В беде и не в обиде
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:06
Спортсмену долго на дошираке не протянуть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:58
На дошираке треть страны живет...
izrafel
izrafel
сегодня в 09:52
Это хорошо.... звезданутость точно не поймают....
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