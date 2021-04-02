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Б. Игнатьев: «Дома „Спартак“ был бы ближе к победе, чем „Ростов“»

сегодня, 03:49
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак04.04.2021 в 19:00 Не начался

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак».

До начала матчей сборной России «Спартак» выглядел очень уверенно и убедительно с точки зрения кондиций и физического состояния футболистов. Но в то же время своё мастерство на поле в этом сезоне неплохо демонстрируют и футболисты ростовского клуба. Если бы игра была в Москве, думаю, что «Спартак» был бы ближе к победе. На выезде «красно-белым» точно будет сложнее.

Напомним, «Ростов» и «Спартак» рассудит Павел Кукуян.

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