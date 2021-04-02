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Бывший капитан «Амкара» Попов отреагировал на возрождение клуба

сегодня, 15:55

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов прокомментировал известие о возрождении клуба. Новое юридическое лицо имеет статус Автономной некоммерческой организации и полное название «Амкар-Пермь». Президентом клуба стал Валерий Чупраков.

Конечно, к этой новости отнёсся положительно. Кто против того, чтобы создали команду? Прекрасная информация. Да, в Пермском крае будет две команды ПФЛ. Если кто-то из них выйдет в первую лигу в следующем году, то одной или не будет, или она будет младшим братом (смеётся). Конечно, нет смысла содержать две команды ПФЛ в одном регионе, где у нас футболистов-то раз, два и обчёлся. Второй команде придётся рассчитывать только на легионеров, а это совсем другой бюджет. Посмотрим. Кто выйдет в первый дивизион, тот и будет прав.

Что касается Чупракова, то, может, его убедили вернуться в Пермский край тем, что «Амкар» — его детище. Но раз Валерий Михайлович пришёл, возможно, губернатор поставил реальные задачи. И через год-два команда будет в ФНЛ.

Ранее Попов поделился мнением о том, почему к сборной России проявляют много негатива.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:21
Каждый миллионный город должен иметь команду хотя бы в ФНЛ.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:00
Попов легенда Амкара
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:59
Рад за Амкар...
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