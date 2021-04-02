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Прохин: «В „Сочи“ меня приняли очень тепло»

сегодня, 13:59

Защитник «Сочи» Данила Прохин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о том, как он адаптировался в сочинской команде.

Благодаря клубу я быстро обустроил быт, команда приняла меня очень тепло, многих игроков я знал и застал в «Зените», так что никаких проблем не было. Владимир Валентинович Федотов поприветствовал и сказал очень важные для меня слова: «Добро пожаловать в семью». В команде адаптировался быстро, помимо бывших зенитовцев я был знаком с Данилой Пруцевым, а потом к нам присоединился Денис Адамов, с которым я играл в молодежной сборной.

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jobss
jobss ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:52
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:51
Прохин прилетел....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:27
Так ведь это же Сочи!!! В Екатеринбурге попрохладнее было бы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:08
От папы к брату .
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