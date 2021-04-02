Прохин: «В „Сочи“ меня приняли очень тепло»

Защитник «Сочи» , права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о том, как он адаптировался в сочинской команде.

Благодаря клубу я быстро обустроил быт, команда приняла меня очень тепло, многих игроков я знал и застал в «Зените», так что никаких проблем не было. Владимир Валентинович Федотов поприветствовал и сказал очень важные для меня слова: «Добро пожаловать в семью». В команде адаптировался быстро, помимо бывших зенитовцев я был знаком с Данилой Пруцевым, а потом к нам присоединился Денис Адамов, с которым я играл в молодежной сборной.