Гаджиев: «Надеюсь, мы сумеем вернуть Дагестан в Премьер-Лигу»

Президент ФК «Махачкала» Гаджи Гаджиев рассказал о своей развитии команды, которая в данный момент выступает в ПФЛ.
Попытка возродить «Анжи»? Нет, мы создали клуб «Махачкала». Мы заключили соглашение с «Динамо», которое помогло создать филиал академии имени Льва Яшина в Махачкале. За это большое спасибо ВТБ и клубу «Динамо». Они внедряют современные технологии, дают тренировочные программы, помогают нашим местным тренерам. С точки зрения подготовки игроков, у нас хорошие условия, в том числе климатические. Есть хорошие поля. Молодые динамовцы проводили у нас сбор и остались очень довольны.
Вся наша молодежь сейчас играет за клуб «Махачкала». Помимо него, сейчас в ПФЛ выступает еще два клуба из Махачкалы — «Легион Динамо» и «Анжи». Мы работаем, развиваем молодежь. Надеюсь, постепенно мы шаг за шагом сумеем вернуть Дагестан в Премьер-Лигу.
Ранее Гаджи Гаджиев прокомментировал возрождение «Амкара».
Пусть у тебя все получится !!!
Пусть у тебя все получится !!!