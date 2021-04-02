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Гаджиев: «Надеюсь, мы сумеем вернуть Дагестан в Премьер-Лигу»

сегодня, 14:21

Президент ФК «Махачкала» Гаджи Гаджиев рассказал о своей развитии команды, которая в данный момент выступает в ПФЛ.

Попытка возродить «Анжи»? Нет, мы создали клуб «Махачкала». Мы заключили соглашение с «Динамо», которое помогло создать филиал академии имени Льва Яшина в Махачкале. За это большое спасибо ВТБ и клубу «Динамо». Они внедряют современные технологии, дают тренировочные программы, помогают нашим местным тренерам. С точки зрения подготовки игроков, у нас хорошие условия, в том числе климатические. Есть хорошие поля. Молодые динамовцы проводили у нас сбор и остались очень довольны.

Вся наша молодежь сейчас играет за клуб «Махачкала». Помимо него, сейчас в ПФЛ выступает еще два клуба из Махачкалы — «Легион Динамо» и «Анжи». Мы работаем, развиваем молодежь. Надеюсь, постепенно мы шаг за шагом сумеем вернуть Дагестан в Премьер-Лигу.

Ранее Гаджи Гаджиев прокомментировал возрождение «Амкара».

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stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:43
Принятая банком ВТБ программа направленная на популяризацию и развитие детско-юношеского футбола в Дагестане открывает широкие возможности у местных ребят заниматься не только традиционными для этого региона бойцовскими и силовыми видами спорта ,но и готовить свои кадры для возрождения дагестанского футбола.
beefs
beefs
сегодня в 14:31
тяжелое это дело, тянуть Махачкалу из...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:25
Деньги вложат значить будет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:24
Гаджиеву Респект. Болеет за футбол в Дагестане.
Пусть у тебя все получится !!!
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