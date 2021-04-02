Гаджиев: «Надеюсь, мы сумеем вернуть Дагестан в Премьер-Лигу»

Президент ФК «Махачкала» рассказал о своей развитии команды, которая в данный момент выступает в ПФЛ .

Попытка возродить «Анжи»? Нет, мы создали клуб «Махачкала». Мы заключили соглашение с «Динамо», которое помогло создать филиал академии имени Льва Яшина в Махачкале. За это большое спасибо ВТБ и клубу «Динамо». Они внедряют современные технологии, дают тренировочные программы, помогают нашим местным тренерам. С точки зрения подготовки игроков, у нас хорошие условия, в том числе климатические. Есть хорошие поля. Молодые динамовцы проводили у нас сбор и остались очень довольны.