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Отстранённого игрока «Тамбова» Еркина опросили в РФС

сегодня, 15:39

По данным источника, полузащитник «Тамбова» Александр Еркин был опрошен в РФС.

Напомним, что Александр Еркин и его партнер по команде Дмитрий Герман подозреваются в ставках и оказании влияния на результаты матчей. Оба игрока на данный момент отстранены от работы с командой.

Герман дал показания в РФС в четверг. Он отказался проходить проверку на полиграфе.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:58
Стоило бы им устроить показательную порку, чтобы другим было неповадно. Задержка зарплаты не повод плутовать. 80% россиян живут на маленькую зарплату. И что, теперь всем воровать и мухлевать приниматься?
Если не наказать этих двух, другие тоже захотят халявных денег.
Так что попадут ребятишки под раздачу..
Аксинья
Аксинья ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 15:50
Так он и ответил - Прошу понять и простить...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:50
Раз от полиграфа отказался, значит виновен.
beefs
beefs
сегодня в 15:40
влипли ребята, кайтесь...
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