Отстранённого игрока «Тамбова» Еркина опросили в РФС

По данным источника, полузащитник «Тамбова» Александр Еркин был опрошен в РФС.
Напомним, что Александр Еркин и его партнер по команде Дмитрий Герман подозреваются в ставках и оказании влияния на результаты матчей. Оба игрока на данный момент отстранены от работы с командой.
Герман дал показания в РФС в четверг. Он отказался проходить проверку на полиграфе.
Если не наказать этих двух, другие тоже захотят халявных денег.
Так что попадут ребятишки под раздачу..
Если не наказать этих двух, другие тоже захотят халявных денег.
Так что попадут ребятишки под раздачу..