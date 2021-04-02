Отстранённого игрока «Тамбова» Еркина опросили в РФС

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сегодня, 15:39

По данным источника, полузащитник «Тамбова» был опрошен в РФС .

Напомним, что Александр Еркин и его партнер по команде Дмитрий Герман подозреваются в ставках и оказании влияния на результаты матчей. Оба игрока на данный момент отстранены от работы с командой.