«Зенит»: «Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко подтвердил слухи о том, что спортивный директор Хавьер Рибалта покинет клуб.
Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше — в апреле. Что касается позиции спортивного директора, то в «Зените» есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем. Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете.
Если Вы на полном серьёзе, то смею предположить, что это Андрей Сергеевич.
Если Вы на полном серьёзе, то смею предположить, что это Андрей Сергеевич.
Все по схеме.
Проект он и есть проект.
Все по схеме.
Проект он и есть проект.