«Зенит»: «Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко подтвердил слухи о том, что спортивный директор Хавьер Рибалта покинет клуб.

Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше — в апреле. Что касается позиции спортивного директора, то в «Зените» есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем. Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете.