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«Зенит»: «Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете»

вчера, 22:05

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко подтвердил слухи о том, что спортивный директор Хавьер Рибалта покинет клуб.

Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше — в апреле. Что касается позиции спортивного директора, то в «Зените» есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем. Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете.

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stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:46
Доброго Здоровья, Jeck!
Если Вы на полном серьёзе, то смею предположить, что это Андрей Сергеевич.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:55
Отгадай...кто из трёх ????



Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:24
Как же его имя?блиин,теперь не усну!!!
Белолазурный Чебурек
Белолазурный Чебурек
вчера в 22:33
Своего рака пристроят,отмоют деньги и выгонят)))
Все по схеме.
Проект он и есть проект.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:28
drug01
drug01
вчера в 22:08
Будем ждать скоро
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 22:08
2+2=8
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 22:06
(барабанная дробь) ААААндреееееей Арррршааааавииин!!!
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