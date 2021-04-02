«Барселона» может сделать ставку на Морибу вместо покупки Вейналдума

«Барселона» может сделать 18-летнего Илайша Морибу игроком основного состава в следующем сезоне вместо того, чтобы подписать Джорджиньо Вейналдума из «Ливерпуля», сообщает Sky Sports.
«Барса» провела переговоры с Вейналдумом, у которого в конце сезона закончится контракт с «Ливерпулем». Однако финансовое положение «Барсы» может вынудить руководство клуба отказаться от этого шага и вместо этого продвинуть Морибу в первую команду после впечатляющего прорыва игрока в этом сезоне.
Недавно отец Морибы рассказал, что заблокировал трансфер сына в «Ман Сити».