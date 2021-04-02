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«Барселона» может сделать ставку на Морибу вместо покупки Вейналдума

сегодня, 15:29

«Барселона» может сделать 18-летнего Илайша Морибу игроком основного состава в следующем сезоне вместо того, чтобы подписать Джорджиньо Вейналдума из «Ливерпуля», сообщает Sky Sports.

«Барса» провела переговоры с Вейналдумом, у которого в конце сезона закончится контракт с «Ливерпулем». Однако финансовое положение «Барсы» может вынудить руководство клуба отказаться от этого шага и вместо этого продвинуть Морибу в первую команду после впечатляющего прорыва игрока в этом сезоне.

Недавно отец Морибы рассказал, что заблокировал трансфер сына в «Ман Сити».

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ДСА
ДСА
сегодня в 15:50
Уж лучше ставить на перспективу.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:48
Джорджиньо Вейналдум несомненно качественный игрок и может помочь здесь и сейчас , но финансовое положение Барсы заставляет задуматься о его подписании и я думаю ставка на Илайша Мориба более чем оправдана ! Тем более он хорошо проявляет себя и может считаться воспитанником Барсы , хотя Мориба перешёл в «Барселону В» из «Эспаньола» в 2010 году. Вообще молодой состав подбирается у Барсы и перспективный!Фати Педри Тринкао Мориба всем им не больше двадцати вроде!
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