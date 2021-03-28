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В «Ювентусе» эра безвластия. Крах в сезоне, в котором Аньелли увлекся реформой ЛЧ

вчера, 15:00
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Боссы повторяют дежурные фразы, а фанаты показывают на таблицу.

25 лет неудач в Лиге чемпионов

Единственный раз турнир, созданный на базе Кубка европейских чемпионов, «Ювентус» выиграл в 1996 году. Вернее, его проиграл юный «Аякс», ведь Литманен ответил на гол Раванелли, команды били пенальти. Перуцци взял удары Давидса и Силойя, а все четыре подхода игроков «Ювентуса» были точными.

Победа в стиле туринского клуба, как и последующие десятилетия поражений. Были в финалах. Проиграли «Милану» Анчелотти, Пирло и Шевченко в серии пенальти. Дида справился лучше, чем Буффон. Уступали и «Барселоне», и «Реалу», так что поставить себя выше испанских грандов не могут.

Видели обидные, но заслуженные вылеты от «Аякса», «Лиона» и «Порту». Международный уровень «Ювентуса» скромный. Если раньше у Аллегри не получилось обыграть Луиса Энрике и Зидана, то теперь юные голландцы, середняки прошлого французского сезона и португальцы оставили Аньелли без кубка чемпионов, о котором он грезит.

«Интер» оторвался на 10 пунктов

Обычно выкручивались, ставя на нестабильность конкурентов в Серии А. Но «Интер» сейчас оторвался на десять пунктов, а Лукаку и Лаутаро похожи на парней, что готовы к первому в жизни чемпионству в большой лиге. Ханданович тоже заслужил «золото» за столько лет крутой игры в Серии А – аналог Дзанетти, что ждал Скудетто годами.

Борьба еще не завершена, но даже «Милан» и «Аталанта» — упрямые команды, заводные. А «Наполи» всегда мечтает обойти «Ювентус» в таблице. Вечным чемпионам сейчас не позавидуешь. Роналду привычно набьет мячей середнякам и не только, чтобы не пустить Лукаку к титулу лучшего снайпера сезона.

Но голы португальца могут оставить команду на четвертом месте. А если упадут ниже, то разговоры о незыблемых позициях Пирло не спасут Андреа от отставки. Босс «Ювентуса» у истоков брака реальной ЛЧ и вымышленной Суперлиги – Чеферин пошел на переговоры, поэтому реформа неизбежна.

Пытаются протолкнуть правило, что исторически великим клубам, вроде «Ювентуса», место в ЛЧ гарантируют, даже если будут ниже четвертой позиции в Серии А. Но если не можешь обыграть «Беневенто», где победный гол на счету «армейца» Гайча, то о какой победе в ЛЧ речь? «Ювентус» точно не лучший клуб сезона в Европе.

Пирло пока совсем не справляется

У Андреа одним из самых популярных игровых моментов является пенальти в ворота Харта в Киеве. Паненка помогла команде Пранделли пройти дальше. Архитектора «Милана» и «Ювентуса» часто именовали «хладнокровным». В жизни Андреа вальяжный, быть может, труд главным тренером не для него.

Можно ссылаться на переходной сезон и перестройку, но где ответы на ключевые вопросы? Не исключено, что «Ювентусу» нужны вратарь, молодой центральный защитник, правый латераль, опорник и центральный хавбек. А еще форвард. Уверены, что звезды первой величины побегут работать на тренера Пирло?

Не создал себе репутацию нового Зидана. Также у «Ювентуса» мало ребят, которых можно похвалить. Роналду – за результативность, МакКенни и Кьезу – за прогресс. Но в составе полно игроков, что могут уйти, вроде Рэмзи или Косты. Также есть недовольные положением, как де Лигт с огромной зарплатой.

Не знаем, что стукнет в голову Роналду, ведь его зарплата – камень на шее клуба в кризис. Но при этом Недвед не может озвучить такую мысль вслух, приходится петь политические сказки о неприкасаемости. В футболе не бывает вечных победителей, так что и Буффон, и Кьеллини рано или поздно уйдут.

Джанлуиджи вроде как собрался в «Парму», чтобы доиграть в основе. По контракту Дибалы открытый вопрос – «Ювентус» не использует потенциал аргентинца, Пауло страдает из-за травм и нестабильности. А у Пирло предсказуемая тактика, эксперименты были и сработали. «Порту» Консейсау показал, как их остановить.

Неудачи «Ювентуса» ожидались

С реформами запоздали на пару лет? Будь процессы запущены раньше, то не Пирло стал бы главным тренером. И вокруг Роналду собрали новый «Реал», готовый к победному финалу Лиги чемпионов, а не отряд симпатичных пионеров, вроде Кьезы, и опытных ребят, что выигрывали титулы, но не были краеугольным камнем успехов.

«Ювентуса» не боятся, как раньше. А причина – ошибки руководства. Недвед был великим игроком, брал «Золотой мяч», его имя навсегда в истории. Но насколько хорош Павел в качестве руководителя? О Паратичи постоянно ходят слухи, что спортивный директор может покинуть клуб. Не набрали полный состав с многослойной игрой.

А деньги потратили, причем немалые – почти миллиард за пять лет. В мире только «Манчестер Сити» и «Барселона» отдали на новичков больше. Видите в руках у Пирло коллектив за миллиард евро? Часто говорят о какой-то «стратегии», но в чем она заключается? Купили за большие деньги Роналду, а теперь ждут, что ветеран сыграет за всех.

Так не будет. Пока Конте и Маротта – люди, что возродили «Ювентус» после сезона в Серии В, работают на «Интер», даже их команда, в которой задерживают зарплаты – редкость для клубов такого уровня, окажется выше в таблице. Атмосфера в коллективе Конте сейчас лучше, чем в команде Пирло.

«Интер» не является примером успешного европейского бойца – уступили в финале ЛЕ «Севилье», стали последними в группе ЛЧ с «Шахтером». Но они ближе на десять пунктов к Скудетто, чем «Ювентус». Клуб, где ветераны станут еще на год старше к следующей весне, нуждается в новых идеях. И новом тренере?

Вспоминают Аллери и Спаллетти, но даже возвращение Скудетто в 2022-м не дает новых конкурентных преимуществ в Европе. «Ювентус» — гранд, но там на каждом уровне проблемы. По доходам клуб с международным именем и миллионами фанатов ниже «Тоттенхэма» и ПСЖ. Структура управления странная.

Много начальства, а кто определяет поведение команды? Если Аньелли, то он говорит о футболе в формате «ТикТок» для юной аудитории. С тренерами после ухода Аллегри не угадал. Попытка омолодить состав всегда опасна, а очереди из больших звезд, желающих играть именно за «Ювентус», нет.

Погба вернется, если МЮ откажет в контракте, а «Реал» выберет другого. Но Поль не тот, с кем легко выиграть Лигу чемпионов. У туринцев дела хуже, чем они пытаются показать. Причем этот сезон словно сложил вместе все проколы прошлых, когда выезжали за счет проигранных финалов ЛЧ и новых чемпионств.

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Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 07:15
ситуация может быть еще хуже чем 2000х, на что рассчитывает руководство
112910415
112910415
сегодня в 06:36
само собой всё не исправится, нужна грамотная работа
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
вчера в 19:56
HITMAN везде своего португальского пенальтиста приплетает
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:03
Ювеньус как и Селтик останавливается на 9 чемпионств подряд
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 18:09
Один цикл в жизни команды сменяется другим. Было авантюрно приглашать Сарри для построения атакующего футбола, но еще более авантюрна трансферная политика Юве в целом.
faneng
faneng
вчера в 17:17
Да уж, странные у Ювентуса боссы. Приглашение Пирло - ладно, они надеялись, что Пирло проявит себя как новый Зидан. Не получилось, но логика была.
Но Сарри? Сарри!!! На что можно было рассчитывать с Сарри??? Сезон с Сарри - точно потерянное даром время, загубленный этап, который можно было использовать как раз для перестройки команды.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 17:11
Может Ювентусу подумать об иностранном тренере. Пирло может отправиться в другой клуб. Ювентус не единственный, у кого проблемы.
lolman
lolman ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:46
Скоро там будет выступать Шинник?
allemz
allemz
вчера в 16:40, ред.
По правде говоря, это не Ювентус ослабел, а конкуренты прибавили. Ювентус и до "этого" момента возрастным составом вперемешку с фри агентами вполноги брал Скудетто и бросал силы на ЛЧ, что даже иногда получалось выходить в финалы ЛЧ, а борьбу в лиге навязывал разве что нестабильный Наполи. Другое дело, подобные успехи загоняли Аньелли в рамки, что его трансферная политика себя более чем оправдывает и можно бороться на равных с любой командой в ЛЧ. И покупка Роналду за огромные деньги с космической ЗП на тот момент, это с учетом того, мол состав и так "силен", да, мы готовы тратить столько денег на одного игрока, нам нужна ЛЧ. Да и вспомнить только, в Серии А кроме Аллегри были еще толковые тренеры, способные строить конкурентоспособные команды? Возросшая конкуренция в Серии А тупо ударила по традиционной философии Аньелли: Приход Конте в Интер и вливания в клуб, окреп Милан из-за удачной трансферной политики впервые за несколько неудачных лет, Аталанта раскрепостилась с Гасперини во главе (у них сейчас, кстати, одна из самых сильных академий в Италии), Лацио настолько спрогрессировал, что аж в ЛЧ попали, не говоря уже о том, что в 1/8 сходу умудрились выйти (тренер хороший) и Наполи, инвестирующий в состав немалые деньги.
И тут Аньелли спохватился и начал скупать молодых талантов вперемешку со звездными свободными агентами, вроде все по стандарту, но тренером ставят неопытного бородача Пирло (Гениально, не поспоришь). Выгнал Аллегри и пригласил Пирло, желая поставить атакующий футбол, ну как оно, за сезон по 100 мячей забиваете, задачи высокие ставишь? Слишком самоуверенный человек вы, мистер Аньелли.
Можно, конечно, подобные решения списать на неопытность руководства, ведь для них это нова, они столько лет придерживались одной философии, старая пластинка долго играла, но вышло как вышло. Пусть учатся на ошибках, не вижу ничего плохого в делах Юве, естественная ситуация. Самое интересное - как они будут выкарабкиваться и строить новый, непривычный нам Юве.
h8you
h8you
вчера в 16:13, ред.
автор пишет про миллиард)))вот только я не помню,чтобы те же сити продавали при этом Агуэрро и Де брюйне)а Ювентус продавал Погба и покупал Игуаина,продавал Канселу и брал Данило и так во всем)))вообще разные ситуации)Ювентус продавал Видаля на пике)))так что если брать траты и продажи,то не так уж Юве и много тратил
h8you
h8you
вчера в 16:10
слабенько...очень слабенько
Медив
Медив
вчера в 15:46
Кстати, плюсую за то, что впервые в статье о Пирло, нет упоминания Лэмпарда
Медив
Медив
вчера в 15:45
Надо набрать еще пачку свободных агентов. Выгодно же
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:27
А.Пирло вызывает уважение, как бывший игрок, как человек, но, увы, А.Пирло не оправдал надежд, в качестве главного тренера, которые на него возлагались руководством ЮВЕ, болельщиками...

Вполне возможно, что со временем, из него и получится хороший тренер, но не сейчас в "Ювентусе"... И этот факт надо признать руководству команды, и чем быстрее, тем лучше. Кардинальные изменения надо начинать с главного тренера команды, если такие изменения не произойдут в самые кратчайшие сроки, то тогда возникает вопрос: А "на своём ли месте" руководство ЮВЕ.

Автору спасибо за очень интересную и объективную статью!
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:26
Спасибо за статью...ну что Юве навоевался???? ....и похоже десятый подряд титул чемпиона Италии почти уплыл от него.... Юве стал претендентом на титул главного неудачника сезона среди топовых клубов (вылетев из ЛЧ уже в стартовом раунде play-off, он вплотную приблизился к катастрофе и в чемпионате Италии....если уже проигрывает дома 0:1 скромному Беневенто...)... Ювентус лично меня перед этим сезоном удивил назначением, доверив пост главного тренера не имеющему, по сути, никакого опыта Андреа Пирло....смысл хода вроде как бы был понятен ( возникло ощущение, что великий клуб достиг какого-то потолка золото чемпионата по-прежнему никуда не уходит, но конкуренция все жестче, а в Лиге чемпионов никак не удается запрыгнуть по-настоящему высоко).... значит, нужно как-то освежить подход.... но вместо взлета получилось падение.... в целом происходящее в Ювентусе не трагедия, скорее, планировали подняться на следующий уровень, но он совпал с завершением цикла и плавно идет смена поколений.... ее хотели провести максимально безболезненно, но получается пока так.... рано или поздно такой период закончится.....
HITMАN
HITMАN
вчера в 15:26
Роналду за 3 сезона в Ювентусе 90(+-) голов, кроме Порту забивал во всех плей-оффах ЛЧ, но такие игроки как Бентакур,Ремзи,Рабьо,Кулусевски ЛЧ не выигрывали,и не выиграют.Не те парни для больших побед.Вон барса с аргентинским гомиком имеют намного круче состав,а на деле? 3-0 от Юве дважды,3-0 от Ромы,4-0 и 4-1 от Ливерпуля и Псж, ну и вишенка на торте немецкое кино 2-8) Так что Ювентусу надо нормальный костяк собрать, а не тимуровцев...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:02
В Италии скоро всё изменится!
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