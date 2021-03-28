В «Ювентусе» эра безвластия. Крах в сезоне, в котором Аньелли увлекся реформой ЛЧ

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вчера, 15:00

Боссы повторяют дежурные фразы, а фанаты показывают на таблицу.

25 лет неудач в Лиге чемпионов

Единственный раз турнир, созданный на базе Кубка европейских чемпионов, «Ювентус» выиграл в 1996 году. Вернее, его проиграл юный «Аякс», ведь Литманен ответил на гол Раванелли, команды били пенальти. Перуцци взял удары Давидса и Силойя, а все четыре подхода игроков «Ювентуса» были точными.

Победа в стиле туринского клуба, как и последующие десятилетия поражений. Были в финалах. Проиграли «Милану» Анчелотти, Пирло и Шевченко в серии пенальти. Дида справился лучше, чем Буффон. Уступали и «Барселоне», и «Реалу», так что поставить себя выше испанских грандов не могут.

Видели обидные, но заслуженные вылеты от «Аякса», «Лиона» и «Порту». Международный уровень «Ювентуса» скромный. Если раньше у Аллегри не получилось обыграть Луиса Энрике и Зидана, то теперь юные голландцы, середняки прошлого французского сезона и португальцы оставили Аньелли без кубка чемпионов, о котором он грезит.

«Интер» оторвался на 10 пунктов

Обычно выкручивались, ставя на нестабильность конкурентов в Серии А. Но «Интер» сейчас оторвался на десять пунктов, а Лукаку и Лаутаро похожи на парней, что готовы к первому в жизни чемпионству в большой лиге. Ханданович тоже заслужил «золото» за столько лет крутой игры в Серии А – аналог Дзанетти, что ждал Скудетто годами.

Борьба еще не завершена, но даже «Милан» и «Аталанта» — упрямые команды, заводные. А «Наполи» всегда мечтает обойти «Ювентус» в таблице. Вечным чемпионам сейчас не позавидуешь. Роналду привычно набьет мячей середнякам и не только, чтобы не пустить Лукаку к титулу лучшего снайпера сезона.

Но голы португальца могут оставить команду на четвертом месте. А если упадут ниже, то разговоры о незыблемых позициях Пирло не спасут Андреа от отставки. Босс «Ювентуса» у истоков брака реальной ЛЧ и вымышленной Суперлиги – Чеферин пошел на переговоры, поэтому реформа неизбежна.

Пытаются протолкнуть правило, что исторически великим клубам, вроде «Ювентуса», место в ЛЧ гарантируют, даже если будут ниже четвертой позиции в Серии А. Но если не можешь обыграть «Беневенто», где победный гол на счету «армейца» Гайча, то о какой победе в ЛЧ речь? «Ювентус» точно не лучший клуб сезона в Европе.

Пирло пока совсем не справляется

У Андреа одним из самых популярных игровых моментов является пенальти в ворота Харта в Киеве. Паненка помогла команде Пранделли пройти дальше. Архитектора «Милана» и «Ювентуса» часто именовали «хладнокровным». В жизни Андреа вальяжный, быть может, труд главным тренером не для него.

Можно ссылаться на переходной сезон и перестройку, но где ответы на ключевые вопросы? Не исключено, что «Ювентусу» нужны вратарь, молодой центральный защитник, правый латераль, опорник и центральный хавбек. А еще форвард. Уверены, что звезды первой величины побегут работать на тренера Пирло?

Не создал себе репутацию нового Зидана. Также у «Ювентуса» мало ребят, которых можно похвалить. Роналду – за результативность, МакКенни и Кьезу – за прогресс. Но в составе полно игроков, что могут уйти, вроде Рэмзи или Косты. Также есть недовольные положением, как де Лигт с огромной зарплатой.

Не знаем, что стукнет в голову Роналду, ведь его зарплата – камень на шее клуба в кризис. Но при этом Недвед не может озвучить такую мысль вслух, приходится петь политические сказки о неприкасаемости. В футболе не бывает вечных победителей, так что и Буффон, и Кьеллини рано или поздно уйдут.

Джанлуиджи вроде как собрался в «Парму», чтобы доиграть в основе. По контракту Дибалы открытый вопрос – «Ювентус» не использует потенциал аргентинца, Пауло страдает из-за травм и нестабильности. А у Пирло предсказуемая тактика, эксперименты были и сработали. «Порту» Консейсау показал, как их остановить.

Неудачи «Ювентуса» ожидались

С реформами запоздали на пару лет? Будь процессы запущены раньше, то не Пирло стал бы главным тренером. И вокруг Роналду собрали новый «Реал», готовый к победному финалу Лиги чемпионов, а не отряд симпатичных пионеров, вроде Кьезы, и опытных ребят, что выигрывали титулы, но не были краеугольным камнем успехов.

«Ювентуса» не боятся, как раньше. А причина – ошибки руководства. Недвед был великим игроком, брал «Золотой мяч», его имя навсегда в истории. Но насколько хорош Павел в качестве руководителя? О Паратичи постоянно ходят слухи, что спортивный директор может покинуть клуб. Не набрали полный состав с многослойной игрой.

А деньги потратили, причем немалые – почти миллиард за пять лет. В мире только «Манчестер Сити» и «Барселона» отдали на новичков больше. Видите в руках у Пирло коллектив за миллиард евро? Часто говорят о какой-то «стратегии», но в чем она заключается? Купили за большие деньги Роналду, а теперь ждут, что ветеран сыграет за всех.

Так не будет. Пока Конте и Маротта – люди, что возродили «Ювентус» после сезона в Серии В, работают на «Интер», даже их команда, в которой задерживают зарплаты – редкость для клубов такого уровня, окажется выше в таблице. Атмосфера в коллективе Конте сейчас лучше, чем в команде Пирло.

«Интер» не является примером успешного европейского бойца – уступили в финале ЛЕ «Севилье», стали последними в группе ЛЧ с «Шахтером». Но они ближе на десять пунктов к Скудетто, чем «Ювентус». Клуб, где ветераны станут еще на год старше к следующей весне, нуждается в новых идеях. И новом тренере?

Вспоминают Аллери и Спаллетти, но даже возвращение Скудетто в 2022-м не дает новых конкурентных преимуществ в Европе. «Ювентус» — гранд, но там на каждом уровне проблемы. По доходам клуб с международным именем и миллионами фанатов ниже «Тоттенхэма» и ПСЖ . Структура управления странная.

Много начальства, а кто определяет поведение команды? Если Аньелли, то он говорит о футболе в формате «ТикТок» для юной аудитории. С тренерами после ухода Аллегри не угадал. Попытка омолодить состав всегда опасна, а очереди из больших звезд, желающих играть именно за «Ювентус», нет.