Демократия в действии. Фанаты «Марселя» добились отставки президента и назначения нового тренера

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вчера, 11:24

«Марсель» опять затеял перестройку. Фанаты заставили владельца перетряхнуть руководство и пойти на переговоры. «Соккер.ру» — о влиянии «прямой демократии» на клуб.

В России привычно шутить о том, что «Спартак» все время находится в стадии перестройки и поиска себя. Этот процесс у красно-белых запущен циклично. Но и во Франции есть подобный клуб. Это «Марсель». Который тоже, кстати, претендует на звание «народной команды». А последние события показали, что «народ» — в данном случае это болельщики – имеет весомое мнение, способное приводить к отставкам и глобальным перестройкам.

С чего все началось

Владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт пошел было на конфронтацию с фанатами, которые устроили атаку на тренировочную базу после серии неудачных матчей. Вероятно, такой настрой у бизнесмена был с подачи президента клуба Жака-Анри Эйро, который болельщикам никогда не нравился из-за своего парижского происхождения и попыток отделить эмоциональную болельщицкую привязку от «чисто бизнеса».

Можно представить, насколько серьезно это противостояние воспринимали во Франции, если даже официальные власти города призывали «Марсель» наладить отношения с фанатами, чтобы «не взрывать социальную обстановку в регионе». В итоге именно Эйро и стоила должности эта конфронтация.

Маккорт встал на сторону болельщиков. Эйро остается только жаловаться на судьбу и критиковать решение Маккорта. Главный посыл экс-президента – он был принесен в жертву в угоду болельщикам, и это не имеет отношения к его непосредственной работе. Правда, перед этим жертвой пал главный тренер Андре Виллаш-Боаш, который тоже пошел против руководства, а вот лично к португальцу у фанатов претензий-то особо и не было. Но лес рубят – щепки летят.

Актом примирения стала встреча Маккорта с представителями всех ведущих влиятельных фанатских группировок «Марселя». Он поблагодарил их за понимание, были расставлены все точки над «i», а нападение на базу все осудили как акт, бросающий тень на репутацию клуба.

Маккорт сгладил углы, а дальше строить отношения с болельщиками и возвращать устойчивость результатам команды будет новый президент Пабло Лонгория, который занял этот пост неожиданно, прыгнув за полгода в кресло руководителя с должности спортивного директора. 34-летний специалист ранее работал спортивным директором «Валенсии», занимался кадровыми вопросами в «Ювентусе». Но само его появление в «Марселе» полгода назад было внезапным. А теперь он – президент.

Новый руководитель

Разумеется, журналисты бросились расспрашивать Лонгорию о том, какие шаги он намерен предпринять незамедлительно. Но испанец оказался пусть и молодым, но достаточно опытным дельцом. Он сразу абстрагировался от каких-то кадровых решений, сославшись на то, что любая должность в администрации клуба – это институт, а не личность. Функция.

Удобный подход, но несколько идеалистический. Ведь Эйро лишился должности во многом не из-за функции, а по своим личностным характеристикам и позиции. Что касается трансферной политики, то работу над ней Лонгория сохранил при себе, поскольку пока не планирует искать нового спортивного директора, а намерен с молодецкой удалью справляться и с президентством, и со своей прежней работой.

При этом Лонгория был довольно откровенен относительно трансферной работы клуба. В частности, он подчеркнул, что Аркадиуш Милик с большой долей вероятности останется в команде, если только «Наполи» не воспользуется своим правом его вернуть, что маловероятно. Он не стал отрицать, что есть проблемы в переговорах с Товеном и Амави по новым контрактам – их нынешние соглашения истекают в июне. Не стал кричать и о том, что клуб всеми силами постарается удержать своих самых талантливых молодых ребят, таких как Гейе и Камара.

Все зависит от рыночных предложений. Если завтра поступит предложение в 100 миллионов евро, с нашей стороны было бы безответственно отказываться от вариантов, которые соответствуют ожидаемой цене. У всех игроков есть цена. Что касается наших покупок, то я всегда говорил, что владелец не все чеки будет подписывать. Мы должны искать, проявлять креативность и изобретательность. Сейчас трудные времена из-за коронавируса и падения телевизионных доходов. Нам это надо учитывать. Но все команды обновляются на семь-восемь игроков от сезона к сезону. Этот процесс обсуждается с тренером и владельцем.

Что касается тренера, то его выбирал тоже Лонгория. И был привлечен довольно известный специалист – Хорхе Сампаоли.

Это очень хороший тренер. Он изменил все команды, которые тренировал. У него есть характер, сильный стержень и свои взгляды, которые соответствуют курсу, выбранному нашим клубом. Чтобы тренировать «Марсель», нужен особый темперамент и характер. Я с ним очень много разговаривал в последние недели. Мы проанализируем ситуацию в команде и будем творчески работать с кадрами.

Сампаоли в своем первом комментарии в качестве главного тренера «Марселя» сразу смекнул, в какую сторону нужно делать реверансы, помня о судьбе Эйро и Виллаша-Боаша.

У «Марселя» очень требовательные болельщики. Они хотят, чтобы у города была особенная команда, особенный стиль. Там, откуда я родом, тоже страстные фанаты. И я привык к таким ожиданиям. Надеюсь, что мы будем отвечать всем требованиям фанатов, которые играют главную роль в футболе. Я очень уважаю эту народную страсть и буду делать все, чтобы болельщики были счастливы.

Воодушевленный открытием новой главы в истории клуба Маккорт, который решил кадровые вопросы, наладил связь с фанатами, решил выступить и с программными заявлениями, заверив всех, что его азарт относительно «Марселя» не угас, и он планирует вкладываться в команду с главной целью: выиграть рано или поздно Лигу чемпионов.