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Соу: «Карпин — очень большая личность»

вчера, 22:49

Форвард «Ростова» Али Соу похвалил главного тренера команды Валерия Карпина.

Карпин — очень большая личность. Мне нравится с ним работать. У него всегда есть чему научиться – на каждой тренировке он дает нам много знаний.

С первого дня в «Ростове» понял, что у него тяжелые тренировки, но мне это нравится.

Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться.

Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии. Но для меня на данный момент лучший – Карпин. Я очень многому у него учусь.

Он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:22
Валерий создал по сути новую, боеспособную команду практически на пустом месте. И даже сейчас , когда команда регулярно вынуждена продавать лидеров, он умудрятся держать команду на плаву. Будь у Ростова чуть больше финансовых возможностей, думаю, что Ростов смог бы составить конкуренцию лидерам. Будем надеяться , что Карпин еще добьется успехов как тренер, возможно даже и с Ростовом.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:14
Валера мужчина и классный тренер !!! Очень многие игроки и просто люди близкие к футболу, очень хорошо отзываются о нём. Он весь отдаётся футболу и саморазвитию. Нужно быть не просто хорошим тренером но и человеком и психологом , для получения нужного результата со своим клубом . Настроить духовно и тактически команду на матч. Ростов с Карпиным становится одним из самых боевитых команд РПЛ. Все 90 минут ребята бьются на поле , и это заслуга Карпина . Желаю Удачи Соу в Ростове , а Ростову Успехов !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:13
Хороший, российский тренер!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:11, ред.
Соу сказал, что Карпин помогает не только на тренировках, но и за из пределами!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:00
Я полностью читал интервью Али Соу. Он рассказывал про трудности в первые годы в Италии. Про травму от которой долго лечился
Сказал что город и команда ему нравится и что он приложит все силы для победы в каждом матче
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:53
Так ведь Валера тренер, а в Италии тебе физруки доставались))
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