Соу: «Карпин — очень большая личность»

Форвард «Ростова» похвалил главного тренера команды .

Карпин — очень большая личность. Мне нравится с ним работать. У него всегда есть чему научиться – на каждой тренировке он дает нам много знаний.

С первого дня в «Ростове» понял, что у него тяжелые тренировки, но мне это нравится.

Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться.

Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии. Но для меня на данный момент лучший – Карпин. Я очень многому у него учусь.

Он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне.