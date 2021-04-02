Соу: «Карпин — очень большая личность»

Форвард «Ростова» Али Соу похвалил главного тренера команды Валерия Карпина.
Карпин — очень большая личность. Мне нравится с ним работать. У него всегда есть чему научиться – на каждой тренировке он дает нам много знаний.
С первого дня в «Ростове» понял, что у него тяжелые тренировки, но мне это нравится.
Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться.
Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии. Но для меня на данный момент лучший – Карпин. Я очень многому у него учусь.
Он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне.
Всем здоровья.
Всем здоровья.