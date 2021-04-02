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Акинфеев: «Февраль и март были не такими яркими»

вчера, 19:33

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на новость о том, что он был признан болельщиками лучшим игроком команды в феврале-марте.

Февраль и март были не такими яркими. В двух матчах я вообще не принимал участия. Поэтому это можно считать авансом (за игру) на протяжении многих лет. Не считаю себя лучшим, и не за что считать. К каждой такой награде и голосованию нужно относиться спокойно. У нас есть люди, которые лучше отыграли этот отрезок. Фернандес и Влашич должны были разыграть эту награду. С другой стороны — спасибо, но мне лично гордиться нечем.

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makkie
makkie
вчера в 23:43, ред.
Для кого как...
Спартак, например, все устраивает - были 3 победы кряду с общим счётом 13-3)
Ну это в контексте чемпионата.

З.Ы. Фернандес, кстати, сдал в цска, равно как и Влашич.
Denfard
Denfard
вчера в 22:56
Вот молодёжная сборная России сыграла очень плохо из игроков РПЛ.А почему вы не попробовали составить команду из Первого дивизиона там же играющие футболисты, а в РПЛ в основном сидят на скамье запасных и нет никакой сыгранности,что они и показали на чемпионате.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:25
Надо стремиться к лучшему
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:25
В убогом чемпионате не велика честь быть лучшим.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:21
Пока весенняя часть чемпионата принесла только разочарование. Ганчаренко явно не справился , предсезонка похоже была провалена. Новые требования , уменьшение нагрузок, не принесли должного результата. В итоге тренер был уволен, хотя решение это выглядит очень запоздалым. Весной многие игроки были непохожи сами на себя. Лишь Влашич, Эджуки, Фернандес , ну и конечно Игорь были в приемлемых кондициях. Посмотрим , что команда продемонстрирует при новом руководстве.
Удачи армейцам и Игорю персонально.
Всем здоровья.
Накир
Накир
вчера в 20:12
Абсолютно правильное решение!....ты лучший!
asraeil
asraeil
вчера в 20:06
Ты пока лучший!!!! ...так держать!
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:54
Раз народ проголосовал, значит награда нашла своего героя!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:49
Это дань уважения к вратарю.
berda2003
berda2003
вчера в 19:47
при скудости выбора - выбирают, кто больше всех орёт...
drug01
drug01
вчера в 19:42
Скоро будет жарко
доктоР7
доктоР7
вчера в 19:37
Самокритично, Игорь.
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