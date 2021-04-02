Акинфеев: «Февраль и март были не такими яркими»

Голкипер ЦСКА отреагировал на новость о том, что он был признан болельщиками лучшим игроком команды в феврале-марте.

Февраль и март были не такими яркими. В двух матчах я вообще не принимал участия. Поэтому это можно считать авансом (за игру) на протяжении многих лет. Не считаю себя лучшим, и не за что считать. К каждой такой награде и голосованию нужно относиться спокойно. У нас есть люди, которые лучше отыграли этот отрезок. Фернандес и Влашич должны были разыграть эту награду. С другой стороны — спасибо, но мне лично гордиться нечем.