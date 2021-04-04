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Адиев — об уходе Мусаева: «Грустно, что эта красивая история закончилась»

вчера, 11:57

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал отставку Мурада Мусаева из «Краснодара».

Про отставку Мусаева говорили давно. Но, мне кажется, что ему дали доработать до логического конца. Он заслужил этот шанс, шанс выправить ситуацию. Человек брал медали, выходил в еврокубковую весну. К моему большому сожалению всегда наступает какой-то конец. Сам Мурад подал в отставку, он видел, что последние результаты не соответствуют. Грустно, что эта красивая история закончилась. На Мурада обрушилось очень много критики, но нельзя забывать, что он очень многого добился с клубом, он давал результат.

Что касается Ганчаренко, то это будет очень хороший выбор и союз: как и для Галицкого, так и для Ганчаренко. Тем более Виктор Михайлович уже имел опыт успешной работы в Краснодаре, когда тренировал «Кубань».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:20
Мусаев и Адиев схожие "специалисты", ни о чём.
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 12:06
...в мутную сторону.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:05
Теперь вас два "красавца",доказавших.что не в свои сани садиться не нужно.Выше головы не прыгнешь,а образование и опыт нужны всем .Опыт у вас теперь есть,в отличие от образования.Вы-специалисты баррикадного времени.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:01
Рокировка в длинную сторону.
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