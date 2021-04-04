Адиев — об уходе Мусаева: «Грустно, что эта красивая история закончилась»

Бывший главный тренер «Анжи» прокомментировал отставку из «Краснодара».

Про отставку Мусаева говорили давно. Но, мне кажется, что ему дали доработать до логического конца. Он заслужил этот шанс, шанс выправить ситуацию. Человек брал медали, выходил в еврокубковую весну. К моему большому сожалению всегда наступает какой-то конец. Сам Мурад подал в отставку, он видел, что последние результаты не соответствуют. Грустно, что эта красивая история закончилась. На Мурада обрушилось очень много критики, но нельзя забывать, что он очень многого добился с клубом, он давал результат.

Что касается Ганчаренко, то это будет очень хороший выбор и союз: как и для Галицкого, так и для Ганчаренко. Тем более Виктор Михайлович уже имел опыт успешной работы в Краснодаре, когда тренировал «Кубань».