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Футболист молодёжной команды «Знамени Труда» умер во время матча

вчера, 19:13

Футболист молодёжной команды «Знамени Труда» умер во время матча на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуеве.

«Трагедия во время футбольного матча произошла сегодня на стадионе „Торпедо“. Футболисту молодёжной команды „Знамя Труда“ стало плохо. Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков. Предварительный диагноз — аневризма сосудов головного мозга. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении аккаунта «Орехово-Зуевский округ» в инстаграме.

В прошлом году в 16-летнего игрока «Знамени Труда» попала молния.

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