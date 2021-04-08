«Не удивлён». Цорн отреагировал на интерес «Боруссии» Дортмунд к Ларссону

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением об интересе дортмундской «Боруссии» и «Вест Хэма» к нападающему московского клуба Джордану Ларссону.
Джордан владеет хорошим темпом и блестящей техникой. Не удивлён, что клубы, как «Боруссия» и «Вест Хэм», уделяют ему внимание. По возрасту, голевой статистике и своим общим показателям он подходит под запросы этих клубов. При этом нельзя забывать, что у него действующей контракт в «Спартаке» до 2023 года. Как я знаю, весь фокус внимания Джордана сейчас сосредоточен на успешное завершение сезона в РПЛ.
Плюс 30-40 млн от Боруссии....
Плюс 30-40 млн от Боруссии....
Надеюсь, еще не достиг своего потолка!
Надеюсь, еще не достиг своего потолка!
А вот интерес Фиорентины к Кокорину , действительно вызвал удивление. Вот тут было чему удивляться.
А вот интерес Фиорентины к Кокорину , действительно вызвал удивление. Вот тут было чему удивляться.