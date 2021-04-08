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«Не удивлён». Цорн отреагировал на интерес «Боруссии» Дортмунд к Ларссону

08 апреля 2021, 18:26

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением об интересе дортмундской «Боруссии» и «Вест Хэма» к нападающему московского клуба Джордану Ларссону.

Джордан владеет хорошим темпом и блестящей техникой. Не удивлён, что клубы, как «Боруссия» и «Вест Хэм», уделяют ему внимание. По возрасту, голевой статистике и своим общим показателям он подходит под запросы этих клубов. При этом нельзя забывать, что у него действующей контракт в «Спартаке» до 2023 года. Как я знаю, весь фокус внимания Джордана сейчас сосредоточен на успешное завершение сезона в РПЛ.

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Все комментарии
ABir
ABir
09 апреля в 06:00
Самим пока нужен
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 апреля в 19:14
Обмен на Холанда....
Плюс 30-40 млн от Боруссии....
makkie
makkie
08 апреля в 19:11, ред.
Взяли парня за 3 млн, а оказался очень шустрым и продуктивным.
Надеюсь, еще не достиг своего потолка!
Супервайзер
Супервайзер
08 апреля в 18:54
Ларссон потенциально может быть даже намного лучше, чем сейчас, особенно в связке с Промесом.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 апреля в 18:47
А чему тут удивляться то??? Ларсон показывает себя с самой лучшей стороны: забивает, отдает, создает моменты.
А вот интерес Фиорентины к Кокорину , действительно вызвал удивление. Вот тут было чему удивляться.
drug01
drug01
08 апреля в 18:28
Интерес есть это хорошо
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