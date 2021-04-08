Ларссон может заменить Холанда в «Боруссии». Но Джордан ещё не упёрся в потолок в «Спартаке»

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вчера, 16:25

«Соккер.ру» уверен, что шведу нет смысла спешить с отъездом.

Слух дня: Джордан Ларссон интересен дортмундской «Боруссии»

Конечно, это слишком громко сказано: Ларссон может заменить Холанда. Но заголовкам свойственно быть громкими и немного преувеличивать реальность, а здесь будем говорить честно и объективно. Сомневаюсь, что в мире вообще есть футболист, способный заменить Эрлинга Холанда. Следующий форвард «Боруссии» однозначно будет слабее норвежца, который оказался настоящим зверем, даже его агент Мино Райола признался, что недооценил парня — надо было сразу делать трансфер в топ-клуб, не тратя время на дортмундский трамплин.

Так вот, «шмели», которые почти наверняка не сыграют в Лиге чемпионов в будущем сезоне и вследствие этого не смогут удержать Холанда, будут искать не прямую замену уникальному футболисту, а проводить комплекс мер по усилению атаки, которая прямо сейчас сильно зависит от одного очень сильного форварда. Достаточно ли хорош Ларссон для того, чтобы быть соискателем места в «Боруссии»? Вполне. Того же Холанда подписывали из австрийского клуба, а за год до этого Эрлинг играл в Норвегии, так что «желто-черные» активно крутят головой и смотрят по сторонам.

Ларссон входит в число лучших футболистов РПЛ , регулярно забивает голы и отдает результативные передачи, у него хорошая скорость, классная левая нога и подходящий возраст — 23 года. «Боруссия» всегда обращает внимание не только на текущие показатели футболистов, но и на их перспективы, в том числе закладывая в расчеты вероятность будущей перепродажи с выгодой. Джордан отвечает стандартным требованиям «Боруссии», а еще у него есть нестандартное преимущество: Хенрик Ларссон прославил фамилию на весь мир, так что на форварда «Спартака» смотрят, помимо прочего, как на носителя знатных футбольных ген.

Тем более, график развития Джордана во многом совпадает с графиком знаменитого отца, если сравнивать их по возрастам. Хенрик ведь тоже не из ранних талантов, свой первый сильный сезон за пределами Швеции он провел в «Фейеноорде», когда ему было 23 года, а потом были даже шаги назад. Так что селекционеры «Боруссии» вправе надеяться, что и у Джордана лучшие сезоны впереди. Итак, у Ларссона есть текущие футбольные успехи, безупречное поведение за пределами поля, а также известное имя, пусть пока в основном благодаря родству с легендой. Но и это, как ни крути, маркетинговый плюс.

«Спартак» открыт к переговорам

Об интересе дортмундской «Боруссии» к звезде «Спартака» сообщил портал Goal.com — источник не сверхнадежный, но точно не мусорный. В материале говорится о том, что к Ларссону присматривается также английский «Вест Хэм», но «молотобойцев» добавили будто «прицепом», вот и главу департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова спрашивали именно о «Боруссии»:

Официальных контактов с «Боруссией» не было. Если будет предложение, то мы его рассмотрим. Мы рассматриваем любое предложение, особенно если оно будет очень дорогое.

Отсутствие официальных контактов между клубами может быть медицинским фактом, только вот это вообще ни о чем не говорит. Часто бывает, что разговоры о трансферах между представителями клубных офисов ведутся частным порядком, а то и вовсе через посредников. Официальный контакт вполне может случиться в день оформления трансфера, когда понадобится бумага с зафиксированным предложением, условия которого были оговорены до этого.

Так что не исключено, что «Спартак» прямо сейчас обсуждает будущее Ларссона с потенциальными покупателями, а выраженная позиция в любом случае верная: «Рассматриваем любое предложение». Часто важны даже пустые переговоры, чтобы футболист понимал, что его не держат в клетке. А для Ларссона возможность продолжить карьеру в большом европейском чемпионате — это та морковка на удочке, благодаря которой он старается проявлять себя и в России.

Хорошо, что в «Спартаке» научились это понимать, ведь прежде «красно-белым» случалось лишать мотивации своих лучших игроков, лишая их веры в возможный отъезд и заваливая деньгами. Тот же Веллитон мог уехать в Европу за 15 миллионов евро после того, как забил 40 голов за два сезона в РПЛ , но вместо этого остался, чтобы растерять форму и грозность. Тогда «Спартак» остался и без денег, и без сильного нападающего. Ошибки из прошлого не стоит повторять.

Отъезд Ларссона этим летом не выгоден «Спартаку» и преждевременен для футболиста

Джордан должен стремиться к отъезду, а интерес «Боруссии» нужно использовать, чтобы стать лучше, однако еще слишком рано покидать «Спартак». Во-первых, москвичи хотят продать Ларссона на пике стоимости, а сейчас это невозможно, ведь швед не играет в еврокубках и не вызывается в национальную сборную. Напротив, для «Боруссии» это хорошая ситуация, ведь футболист еще не раскручен.

Но главным образом сам Ларссон должен ответить себе на вопрос, всего ли он достиг в «Спартаке». У Джордана матч на матч не приходится: то он зажигает ярче всех, то теряется в ключевых моментах и отрабатывает доверие тренера только хорошим движением и бодрым прессингом. Кроме того, в следующем сезоне «Спартак» может играть в Лиге чемпионов, а «Боруссия» — нет. Еще один фактор не в пользу поспешного отъезда.

Ну и если говорить о деньгах: как «Спартак» не может рассчитывать на большую компенсацию за шведа этим летом, так и сам форвард вряд ли получит щедрый контракт. Ларссон еще не сказал последнего слова в «Спартаке», который собирается бороться за титул в следующем сезоне, Джордан все еще ждет вызова из сборной Швеции и надеется сыграть на Евро. Да и возраст его не подпирает, до последних шансов уехать в Европу еще далеко. Спешить с трансфером точно не стоит.