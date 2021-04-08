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Мостовой: «Шварца перехвалили. Зачем его, Тедеско и других хвалят?»

08 апреля 2021, 20:10
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо» (2:0).

Вы видели первые семь минут «Динамо», они ближе к своей штрафной площади подарили четыре мяча «Крыльям». В простых ситуациях раздают, тот не бежит, этот не вступает в борьбу. И на этом их наказали. Ну и второй гол — череда ошибок. Защитник мог бы и сориентироваться, а не катиться вместе с мячом в ворота. Как будто он нападающий и специально хотел затолкнуть. «Динамо» подтвердило то, о чём я много раз говорил: нельзя на одной молодёжи вылезать. Да, бывает, что на кураже всё здорово. Но молодёжи свойственно ошибаться — они могут один-два матча нормально отыграть, а потом будут недочёты. Шесть человек, которым по 22 года — их и наказали. А у «Крыльев» мотивация сумасшедшая, они лидируют в ФНЛ и понимают, что будут играть в РПЛ. Удивляться нечему.

Конечно, Шварца перехвалили, я об этом всегда говорил. Зачем его, Тедеско и других хвалят? Ещё никто ничего не добился, а вы уже хвалите. А они на этом и живут: их хвалят, а потом всё, спасибо — и уезжают к себе в страну. И говорят, какие русские молодцы.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
10 апреля в 12:24
Пожалеть его надо, где же ваше человеколюбие
А ему срочно исповедоваться, я то зависть загрызёт
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Шуnя771 (раскрыть)
09 апреля в 10:52
Думаю на этом сайте нет ни одного тренера) И что же, нам теперь тут своё мнение не высказывать?
112910415
112910415
09 апреля в 06:11
сильно желчным стал Мостовой
и столь же сильно хочет в тренеры
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
08 апреля в 22:55
мостовой у нас суперпрофи ,санек ты кого нибудь тренировал чтоб критиковать
Шуnя771
Шуnя771
08 апреля в 22:12
Позвольте скромно полюбопытствовать:
- А кого тренирует Мостовой? Результат?
Leha-ha50
Leha-ha50
08 апреля в 21:33
Как же непостоянен Мостовой. Еще недавно нахваливал Шварца, а стоило команде разок оступиться и Саша сразу переобулся. Надо хоть иногда отвечать за свои слова.
Ведь как только приехали и Тедеско, и Николич, и Шварц , Мостовой просто метал гром и молнии , мол кто такие, своих полно. Но как только команды заиграли , от Саши посыпались комплементы всем троим. И вот Динамо оступилось , и полетели от Саши камни в огород Шварца. А что произошло??? А ничего необычного , просто КС лучше подготовились к этому матчу.
Всем здоровья.
311
311
08 апреля в 21:07
Немецкий физрук с седьмого места не физрук, а великий комбинатор! Не зря в комментах столько защитников тут!)
dadrail
dadrail
08 апреля в 20:45
Динамо сегодня было не в своей тарелки...
mortid
mortid ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 апреля в 20:45
Это про Семака ;) и голубую секту. Гений ))))))))) которого нагибают в ЛЧ кому не лень.
nikoladolgov
nikoladolgov
08 апреля в 20:43
    mortid
    mortid ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
    08 апреля в 20:42
    Жаба душит, что лаве проплывает мимо него, в карман Тедеско.
    Ванечка
    Ванечка
    08 апреля в 20:39
    Сегодня просто Крылья были выше похвал!!!!
    d_fincher
    d_fincher
    08 апреля в 20:38
    МОСТОВОЙ - тренер намбер уан в России. Просто не знает, кто где играет и ни разу не тренировал.
    ДСА
    ДСА
    08 апреля в 20:38
    Динамо просто сглазили.
    За адекватность
    За адекватность
    08 апреля в 20:37
    "А они на этом и живут: их хвалят, а потом всё, спасибо — и уезжают к себе в страну." То ли дело наши гении отечественного тренерского цеха. Потренировал, выгнали, эксперт на Матч ТВ. В другую команду позвали, потренировал, выгнали, эксперт на Матч ТВ. И уехать то некуда, потому как никуда не зовут. Ну максимум где-нибудь в ближнем зарубежье вариант может возникнуть, да и то... Вот и сидят, аки коршуны, критикуя иностранцев, в постоянном режиме ожидания. Позвали бы господина А.Мостового хоть куда-нибудь потренировать что ли, а то нерастраченный тренерский потенциал и гениальность тренерских идей безнадежно пропадут. Как обычно личное мнение.
    dzvinka
    dzvinka
    08 апреля в 20:33
    похвалите кто-то беднягу мостового, ну хоть кто-то)))) ахахахаха
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ makkie (раскрыть)
    08 апреля в 20:32
    Шурику обидно что в Испании он царь а в России холоп матч ТВ!)
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    08 апреля в 20:32
    Да,Мостовой попутал рамсы...несёт какой то бред,обидно.Ведь был не плохой игрок,а превратился в пустобрёха....
    drug01
    drug01
    08 апреля в 20:31
    У нас всегда всех хвалят а затем....
    makkie
    makkie
    08 апреля в 20:22
    Вся суть Мостового - это ждать осечки Тедеско или Шварца, а потом распушать перья в интервью и бить критикой из всех орудий. Жалкое зрелище...
    Сам Мостовой и дня тренером не работал. Зато любит поболтать об их успехах/неудачах.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 апреля в 20:22
    От небольшого ума и хвалят...
    batog
    batog
    08 апреля в 20:18, ред.
    Ну, Тедеско, у тебя Саша, как кость в горле. Вот ты заметил, что тебя ни кто не хвалит. И не будут хвалить, потому что игрок ты был нормальный, а как эксперт и человек ну ни в ......ду!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    08 апреля в 20:13
    Динамо не хотело выигрывать!
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