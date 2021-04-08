Мостовой: «Шварца перехвалили. Зачем его, Тедеско и других хвалят?»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо» (2:0).

Вы видели первые семь минут «Динамо», они ближе к своей штрафной площади подарили четыре мяча «Крыльям». В простых ситуациях раздают, тот не бежит, этот не вступает в борьбу. И на этом их наказали. Ну и второй гол — череда ошибок. Защитник мог бы и сориентироваться, а не катиться вместе с мячом в ворота. Как будто он нападающий и специально хотел затолкнуть. «Динамо» подтвердило то, о чём я много раз говорил: нельзя на одной молодёжи вылезать. Да, бывает, что на кураже всё здорово. Но молодёжи свойственно ошибаться — они могут один-два матча нормально отыграть, а потом будут недочёты. Шесть человек, которым по 22 года — их и наказали. А у «Крыльев» мотивация сумасшедшая, они лидируют в ФНЛ и понимают, что будут играть в РПЛ . Удивляться нечему.

Конечно, Шварца перехвалили, я об этом всегда говорил. Зачем его, Тедеско и других хвалят? Ещё никто ничего не добился, а вы уже хвалите. А они на этом и живут: их хвалят, а потом всё, спасибо — и уезжают к себе в страну. И говорят, какие русские молодцы.