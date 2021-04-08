Гендиректор «Крыльев»: «Мы объективно сегодня были сильнее „Динамо“»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка России.
Мы очень рады и верили в победу над «Динамо». Мне кажется, что мы объективно сегодня были сильнее «Динамо». Иногда бывают победы случайные, а здесь мы победили по делу. Это настоящий праздник для Самары.
Могут ли «Крылья» с такой игрой рассчитывать на победу в Кубке России? Давайте не будем забегать вперед. Мы идём от игры к игре.
Говорят, порядок бьёт класс, сегодня в игре Крыльев с командой из РПЛ был и порядок, и класс. По всем компонентам игры хозяева превзошли гостей и по владению мячом, и по числу поданных угловых, и по ударам по воротам, и самое главное по забитым голам. Дифирамбы, которые последнее время распевали в адрес динамовской молодёжи на всех информационных ресурсах, сыграли с ними злую шутку, они думали в пол-силы можно выиграть у команды из низшей лиги, но сегодня их спустили с небес на землю, такие же пацаны. А руководит этими пацанами малоизвестный тренер, который сегодня полностью переиграл нашего хвалёного, заморского специалиста. Сегодняшним поражением в Кубке Шварц потерял право на ошибку. Задачу пор выходу в Еврокубки серьёзно осложнил. Но даже ,если она будет решена, то с такой игрой там делать нечего. А хозяева Динамо придётся признать на сколько они поступили правильно, предпочтя Шварца вместо Черевченко.
Говорят, порядок бьёт класс, сегодня в игре Крыльев с командой из РПЛ был и порядок, и класс. По всем компонентам игры хозяева превзошли гостей и по владению мячом, и по числу поданных угловых, и по ударам по воротам, и самое главное по забитым голам. Дифирамбы, которые последнее время распевали в адрес динамовской молодёжи на всех информационных ресурсах, сыграли с ними злую шутку, они думали в пол-силы можно выиграть у команды из низшей лиги, но сегодня их спустили с небес на землю, такие же пацаны. А руководит этими пацанами малоизвестный тренер, который сегодня полностью переиграл нашего хвалёного, заморского специалиста. Сегодняшним поражением в Кубке Шварц потерял право на ошибку. Задачу пор выходу в Еврокубки серьёзно осложнил. Но даже ,если она будет решена, то с такой игрой там делать нечего. А хозяева Динамо придётся признать на сколько они поступили правильно, предпочтя Шварца вместо Черевченко.