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Гендиректор «Крыльев»: «Мы объективно сегодня были сильнее „Динамо“»

08 апреля 2021, 19:47
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка России.

Мы очень рады и верили в победу над «Динамо». Мне кажется, что мы объективно сегодня были сильнее «Динамо». Иногда бывают победы случайные, а здесь мы победили по делу. Это настоящий праздник для Самары.

Могут ли «Крылья» с такой игрой рассчитывать на победу в Кубке России? Давайте не будем забегать вперед. Мы идём от игры к игре.

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Все комментарии
Mekail
Mekail
08 апреля в 20:51
И с этим просто не поспоришь...
stanichnik
stanichnik
08 апреля в 20:48
Всех Болельщиков Самары с заслуженной победой над Динамо.
Говорят, порядок бьёт класс, сегодня в игре Крыльев с командой из РПЛ был и порядок, и класс. По всем компонентам игры хозяева превзошли гостей и по владению мячом, и по числу поданных угловых, и по ударам по воротам, и самое главное по забитым голам. Дифирамбы, которые последнее время распевали в адрес динамовской молодёжи на всех информационных ресурсах, сыграли с ними злую шутку, они думали в пол-силы можно выиграть у команды из низшей лиги, но сегодня их спустили с небес на землю, такие же пацаны. А руководит этими пацанами малоизвестный тренер, который сегодня полностью переиграл нашего хвалёного, заморского специалиста. Сегодняшним поражением в Кубке Шварц потерял право на ошибку. Задачу пор выходу в Еврокубки серьёзно осложнил. Но даже ,если она будет решена, то с такой игрой там делать нечего. А хозяева Динамо придётся признать на сколько они поступили правильно, предпочтя Шварца вместо Черевченко.
КЭТиК
КЭТиК
08 апреля в 20:37
Надо брать Кубок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 апреля в 20:35
Молодцы,поздравляю!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 апреля в 20:12
Сергеев забил больше, чем некоторые команды РПЛ. Да кто таки ваши Мбаппе, Холанды и Левандовские?))))))))
sv_1969
sv_1969
08 апреля в 20:06
Молодцы чего уж там!
beefs
beefs
08 апреля в 20:01
наши поздравления, давайте кубок...
Leha-ha50
Leha-ha50
08 апреля в 19:52
Так оно и было. КС победили заслуженно.
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