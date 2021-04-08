Гендиректор «Крыльев»: «Мы объективно сегодня были сильнее „Динамо“»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка России.

Мы очень рады и верили в победу над «Динамо». Мне кажется, что мы объективно сегодня были сильнее «Динамо». Иногда бывают победы случайные, а здесь мы победили по делу. Это настоящий праздник для Самары.

Могут ли «Крылья» с такой игрой рассчитывать на победу в Кубке России? Давайте не будем забегать вперед. Мы идём от игры к игре.