В Испании не смогли доказать, что Кала оскорблял Диахаби

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09 апреля 2021, 10:57

В Испании продолжается расследование по делу о расизме в адрес игрока «Валенсии» .

Для этого была привлечена компания, которая занимается улучшением аудиозаписи и чтением по губам. Но она не выявила расистских оскорблений со стороны защитника «Кадиса» Хуана Калы в адрес француза.

Накануне футболисты «летучих мышей» покинули поле якобы из-за расистских оскорблений Калы. Но позже футболист заявил, что он никого не оскорблял.