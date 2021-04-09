В Испании не смогли доказать, что Кала оскорблял Диахаби

В Испании продолжается расследование по делу о расизме в адрес игрока «Валенсии» Муктара Диахаби.
Для этого была привлечена компания, которая занимается улучшением аудиозаписи и чтением по губам. Но она не выявила расистских оскорблений со стороны защитника «Кадиса» Хуана Калы в адрес француза.
Накануне футболисты «летучих мышей» покинули поле якобы из-за расистских оскорблений Калы. Но позже футболист заявил, что он никого не оскорблял.
Эй вы там в Европе, - очнитесь, пока есть ещё немного времени!!! Человечество в опасности. Толерантность!!!
Ну а нам Всем Добра и Мира !!!
Эй вы там в Европе, - очнитесь, пока есть ещё немного времени!!! Человечество в опасности. Толерантность!!!
Ну а нам Всем Добра и Мира !!!