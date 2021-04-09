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В Испании не смогли доказать, что Кала оскорблял Диахаби

09 апреля 2021, 10:57
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис2 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

В Испании продолжается расследование по делу о расизме в адрес игрока «Валенсии» Муктара Диахаби.

Для этого была привлечена компания, которая занимается улучшением аудиозаписи и чтением по губам. Но она не выявила расистских оскорблений со стороны защитника «Кадиса» Хуана Калы в адрес француза.

Накануне футболисты «летучих мышей» покинули поле якобы из-за расистских оскорблений Калы. Но позже футболист заявил, что он никого не оскорблял.

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09 апреля ФотоКомментарии14
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AmIIIeR89
AmIIIeR89
13 апреля в 19:50
Значит, невиновен. Или презумпцию отменили? В таком случае нужно в двукратном объеме наказать лжисвидетеля. Этого, как там бишь его, баклажана французского
Ironigor
Ironigor ответ ZimTronPLUS (комментарий удален) (раскрыть)
10 апреля в 18:01
Всю жизнь не нравятся либералы. Моя хата скраю . Пока тебе в дом не постучаться, не обращать на это внимание??? А если придут то угостить обедом, и уложить спать как лучших гостей ??? Давай заканчивай !!!
Ironigor
Ironigor ответ ZimTronPLUS (комментарий удален) (раскрыть)
10 апреля в 17:40
Какое желание??? Если это делается на официальных мероприятиях и футбольных матчах. Неужели ты не понимаешь, что это всё навязывание . Вся эта мразь грязь BLM перевернутая с ног на голову Толерантность, фестивали гомопрофурсеток и т.д и т.п и прочей нечести . Вообщем я спорить и что-то выслушивать на эту тему не хочу. Каждый остаётся при своём. Спасибо за понимание.
Ironigor
Ironigor ответ ZimTronPLUS (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля в 18:08
И вот это ты считаешь нормальным.
Ironigor
Ironigor ответ ZimTronPLUS (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля в 18:03
А то что на каждом матче происходит спектакль, коленоприклонения тоже не видишь 👀 или это тоже считаешь нормально???
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 апреля в 16:32
...афрогейропейцы...
Союзник противников
Союзник противников
09 апреля в 16:31
А скоро жалобщикам будут бить морду.
Ironigor
Ironigor ответ ZimTronPLUS (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля в 16:19
И что??? Ничего не доказали !!! Что там было, убийство, ограбление банка, изнасилование малолетних??? К чему раздувать из мухи слона??? Мало ли кто в пылу борьбы или спора может что-то сказать. Из-за этого нужно привлекать специалистов???
Этот бред заполонил всю Европу и Америку. Я против всего, что раздувается это. Толерантность BLM Радужные движения. Спасибо за понимание.
allemz
allemz
09 апреля в 12:49
Сча дикобраз расплачется и обвинит федерацию в покрывании Калы и это все в совокупности перерастет в двойной расизм и Мухтар выиграет дело))
allemz
allemz
09 апреля в 12:46
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    09 апреля в 12:27
    Как это можно доказать когда никто не слышал оскорблений даже арбитр в протоколе указал, что ничего подобного не было и вообще, потолкались два здоровых лба негру не хватило сил и решил таким образом отомстить, это всё равно, что пойти маме пожаловаться.
    ilyafrom
    ilyafrom
    09 апреля в 12:21
    С этим расизмом все с ума сошли.

    Африканцы наоборот в атаку пошли. Белых персонажей на черных меняют, Оскар обязательно должен получить черный или расизм. (интересно было посмотреть, если черного персонажа поменяли на белого. Например, черную пантеру сыграл бы белый). Белого убивают никакой реакции, черного - беспорядки начинаются.

    Как наказали того черного из команды Стивена Джерарда, который позвал друзей и избил футболиста. Да ни как.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 апреля в 11:52
    У нас проще - старый добрый полиграф. Сходил - докажешь что не виновен. Отказался - значит, вину за собой чуешь.
    А если в этом случае не смогли доказать расизм, то Кале стоило бы подать в суд за клевету.
    А то эти афроафрикаанцы берега потеряли, уже на колени всех поставили. А так неповадно будет лишний раз про расизм орать...
    DXTK
    DXTK
    09 апреля в 11:50
    Лучше Валенсии постараться избавиться от данного персонажа....... а УЕФА и ФИФА первенство лиги, надо посерьезней разобраться......если команда уходит с поля в знак протеста....... засчитывать им технарь.....и пускай дальше себе протестуют. Не хотят играть пускай не играют, игрок не хочет выходить на поле, его проблема, она не должна стать проблемой команды. в корне рубить...... и наказывать клуб штрафами за подобные выходки...... и пускай после матча разбираются было оскарбление или нет....а тут его не было...... значит наказать игрока за ложь клевиту и тд......

    Просто скоро до того дойдет что какая нибудь африканская сборная на ЧМ уйдет с поля по середине матча проигрывая........в знак протеста что их якобы оскорбили или не правильно посмотрели......
    Мessi 10
    Мessi 10
    09 апреля в 11:46
    А как же полиграф?
    cska1948
    cska1948
    09 апреля в 11:23
    Раз не смогли, значит и не было!
    Ironigor
    Ironigor
    09 апреля в 11:14, ред.
    Маразм крепчает, - "Для этого была привлечена компания, которая занимается улучшением аудиозаписи и чтением по губам." А почему бы не воспользоваться услугами экстрасенсов или астрологов , а ещё есть укол правды или воспользоваться старым добрым столом пыток ?!!!
    Эй вы там в Европе, - очнитесь, пока есть ещё немного времени!!! Человечество в опасности. Толерантность!!!
    Ну а нам Всем Добра и Мира !!!
    112910415
    112910415
    09 апреля в 11:12
    если не доказали, казнить не будут !
    дадут 10 лет без права переписки )
    drug01
    drug01
    09 апреля в 11:00
    Значит мало фактов
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