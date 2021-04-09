Игрок «Ромы» — о болбое, который попал мячом ему в грудь: «Я его понимаю»

Защитник «Ромы» прокомментировал эпизод в матче Лиги Европы против «Аякса».

В концовке поединка болбой бросил итальянцу мяч и попал в грудь.

Я о многом подумал в этот момент… К счастью, мне удалось сохранить спокойствие. Не скажу, что я уважаю болбоя, но я его понимаю. Многих раздражает, когда соперник тянет время.