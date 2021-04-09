ГлавнаяНовости

Игрок «Ромы» — о болбое, который попал мячом ему в грудь: «Я его понимаю»

09 апреля 2021, 11:17
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Защитник «Ромы» Риккардо Калафьори прокомментировал эпизод в матче Лиги Европы против «Аякса».

В концовке поединка болбой бросил итальянцу мяч и попал в грудь.

Игрок «Ромы» — о болбое, который попал мячом ему в грудь: «Я его понимаю»

Я о многом подумал в этот момент… К счастью, мне удалось сохранить спокойствие. Не скажу, что я уважаю болбоя, но я его понимаю. Многих раздражает, когда соперник тянет время.

Все новости
СлухиБывший игрок «Ростова» Канга, возможно, старше своего возраста на 5 лет
Вчера, 09:56 Комментарии22
Сын Пирло: «Мне ежедневно угрожают в социальных сетях»
27 апреля Комментарии7
Кантона: «Жалею, что не ударил болельщика „Кристал Пэлас“ ещё сильнее»
26 апреля Комментарии4
А. Фетисов: «Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища»
25 апреля Комментарии39
ЦСКА — «Спартаку»: «Башкирский мёд так в голову ударил?»
25 апреля Комментарии49
«Спартак»: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
25 апреля Комментарии99
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ DXTK (раскрыть)
09 апреля в 19:00
Во время трансляции матча было хорошо видно, что болбой откровенно БРОСАЕТ мяч в защитника Ромы, а не подаёт ему мяч. Мяч ему был подан сразу, но защитник отбил его ногой и пошёл за другим мячом. На эту явную затяжку времени отреагировал не только болбой, но и Карасёв, показав игроку ЖК,
sash71
sash71
09 апреля в 13:06
Ну в своё время Эрик Кантона не принял оскорблений в свой адрес и мести его не было конца и края.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 12:36
Хорошо, что Риккардо не негр а то мальчика могли обвинить в расизме.
DXTK
DXTK
09 апреля в 12:05
ой ну прямо убили мячом......... на фото видно болобой ему кидает мяч в руки, а он епалом щелкает......мало того что прозевал момент, так еще обиженку включил........
112910415
112910415
09 апреля в 11:43
ну да
к затяжкам времени с раздражением относятся проигрывающие, побеждающие весьма одобряют ...
забавно : важный гол может перевернуть ситуацию ; тогда эмоции одних и тех же людей резко сменятся на противоположные !
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Аксинья (раскрыть)
09 апреля в 11:42
Риккардо повезло, что болбой не чернокожий, иначе сказали бы, что это ответ на расизм)
Аксинья
Аксинья
09 апреля в 11:30
Болбою повезло что Риккардо не темнокожий - иначе был бы явный расизм...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 апреля в 11:29
Пацан наверное стал героем в своей тусовке!
hаrut
hаrut
09 апреля в 11:18
Казусы могут случаться
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100