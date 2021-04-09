Игрок «Ромы» — о болбое, который попал мячом ему в грудь: «Я его понимаю»

Защитник «Ромы» Риккардо Калафьори прокомментировал эпизод в матче Лиги Европы против «Аякса».
В концовке поединка болбой бросил итальянцу мяч и попал в грудь.
Я о многом подумал в этот момент… К счастью, мне удалось сохранить спокойствие. Не скажу, что я уважаю болбоя, но я его понимаю. Многих раздражает, когда соперник тянет время.
к затяжкам времени с раздражением относятся проигрывающие, побеждающие весьма одобряют ...
забавно : важный гол может перевернуть ситуацию ; тогда эмоции одних и тех же людей резко сменятся на противоположные !
к затяжкам времени с раздражением относятся проигрывающие, побеждающие весьма одобряют ...
забавно : важный гол может перевернуть ситуацию ; тогда эмоции одних и тех же людей резко сменятся на противоположные !