Идеального тренера для «Краснодара» не существует. Но уже набралось полдюжины вариантов

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вчера, 19:51

Выбирайте, Сергей Николаевич!

Акулы пера и микрофона могут вам рассказать о том, что Галицкий никому и ничего не должен: мол, «Краснодар» — его детище, с которым он волен делать все, что ему вздумается. Финансовое ярмо ведь висит на шее владельца, а кто платит за клуб — тот его танцует. Такая логика. И она даже имела право на существование в первые пару лет жизни «Краснодара», когда «быки» еще не наделали кругов на воде и были интересны лишь узкому кругу лиц, сосредоточенных вокруг Сергея Николаевича.

Но потом были цитируемые принципы об академии и атакующем футболе, которые не прошли испытаний временем. В любом случае «Краснодар» собрал вокруг себя армию болельщиков, которые не вполне понимают, почему их амбициозный на словах клуб не хочет доверить тренерский мостик интересному иностранцу. Хотя бы ради разнообразия. Очевидно, что у «Краснодара» заканчивается один цикл жизни и начинается другой, и на новом этапе будет новый тренер, которого выберет Сергей Галицкий. Чаяния болельщиков здесь не уместны.

Известно, что Сергей Николаевич хранит верность не только ажурному футболу, но и русскоговорящим специалистам, с которыми любит поговорить, подискутировать и поделиться своим видением. С иностранцами так вряд ли получится, да и от общения через переводчика душевность встреч теряется. На сегодняшний день четко сформировался миф о том, что тренер «Краснодара» не может быть самостоятельной единицей, а может быть только проводником идей болельщика №1.

Муслин, Кононов, Шалимов, Мусаев — все они были хорошими собеседниками и не выходили из предложенного амплуа. Кто-то ведомый в силу характера, другим хватало хитрости, чтобы лавировать и оставаться на интересной работе. Пока ни один тренер «Краснодара» после выхода в Премьер-Лигу не бросил вызов Галицкому. Впрочем, чтобы это произошло, сначала сам Сергей Николаевич должен бросить вызов себе выбором наставника.

Нужен тот, кто настойчивее президента и умнее в своем деле. Тот, кто будет непререкаемым авторитетом в футбольных вопросах для самого Сергея Галицкого. При этом изначально должно быть совпадение в ключевых взглядах на футбол, то есть условный Курбан Бердыев «Краснодару» не подойдет. Итак, разыскивается сильный духом, умеющий отстаивать свою точку зрения русскоговорящий тренер, предпочитающий футбол с атакующим уклоном. Кто же это?

Белорусский специалист уже работал в Краснодаре и был довольно успешен. У руля «Кубани». По слухам, Виктор Михайлович может вернуться в южный город, чтобы принять куда более стабильный и амбициозный клуб, заинтересованный в сотрудничестве с ним. Ганчаренко провел неоднозначные четыре года в ЦСКА , где у него были локальные успехи, и победы над «Реалом» в Лиге чемпионов, и интересный атакующий футбол. Но вечно не хватало какой-то завершенности, уверенности в своих следующих шагах и явных аргументов в пользу своей правоты. Зато были срывы и истерики.

Ганчаренко — достаточно гибкий тренер, он умеет действовать, исходя из поставленных задач и кадрового наполнения команды, в «Кубани», «Уфе» и ЦСКА Виктор Михайлович работал по-разному и везде был относительно успешен. Другое дело, что взрывной характер Ганчаренко плохо сочетается с коротким поводком, на котором новый главный тренер «Краснодара» обязательно окажется. Со временем можно получить больше доверия, но не каждый захочет даже пытаться, хотя если получится договориться «на берегу» о степени своей самостоятельности, то Ганчаренко может рискнуть.

Сёмин — это большой авторитет в российском футболе, но его методы действительно с трудом сочетаются со структурой клуба «Краснодар» и футбольными принципами, которые декларируют «быки». Если Сёмин — запасной вариант на случай отказа Ганчаренко, то это вдвойне странно, ведь из общего у этих специалистов только желание контролировать все процессы, происходящие в спортивном отсеке клуба.

Сёмин умеет работать, но еще он умеет быть такой занозой, которую никому не пожелаешь. При этом его нужно сдерживать, аккуратно направлять, как это делал Филатов в золотые годы, как это недолго удавалось Геркусу. Забавно, что Юрий Павлович, как и основной кандидат, связаны с «Кубанью»: Сёмин играл за «желто-зеленых» на закате футбольной карьеры и возглавлял «Кубань» в начале своего тренерского пути почти 40 лет назад.

33-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский учился, а потом и работал в Германии на протяжении почти 10 лет. В частности, тренировал молодежные команды «Штутгарта» и «РБ Лейпциг», а сейчас возглавляет «Кайрат» в Казахстане, тренирует Вагнера Лава. У Шпилевского красивый бэкграунд, но фактически прямо сейчас он является котом в мешке. Может ли «Краснодар» сейчас позволить себе такой эксперимент?

Еще один молодой тренер — 36-летний Галактионов из молодежной сборной России. Кстати, он уже работал в РПЛ с «Ахматом», но большой славы не снискал, после чего подписал контракт с РФС . Большого успеха с «молодежкой» добиться не сумел, так что тут разговор тоже, скорее всего, получится коротким, тем более есть вопросы по самостоятельности. Не того калибра величина, чтобы не попасть в тень Галицкого.

Болгарин, который освоил русский язык в Казахстане, где работал с «Астаной» и национальной сборной, уже больше двух лет сидит без работы. Стойлов завоевывал титулы в Болгарии и Казахстане, но это не слишком показательно. Думаю, этого специалиста в «Краснодаре» не рассматривают, а его появление в новостях — происки агентов.

Карпин не фигурировал в списке кандидатов на тренерский мостик «Краснодара», но эту кандидатуру точно стоило бы рассмотреть. Во-первых, при Валерии Георгиевиче у «быков» точно отрастут «кохонес», а ведь отсутствие характера все последние годы было бедой. Команду не раз называли «плюшевой». Во-вторых, это авторитет. И для футболистов, и для администрации, и для владельца «Краснодара».

А еще у Карпина есть опыт близкого общения с миллиардером, в «Спартаке» он был первым лицом после Федуна, работал не только главным тренером, но и генеральным директором. В-третьих, Карпин умеет быть очень конкретным и убедительным, он один из немногих, кто в теории может без обиняков донести до Сергея Галицкого свою точку зрения и доказать, что она верна. Впрочем, в «Ростове» Карпин работает хорошо не в одиночку, а в интересной компании. А это уже совсем другая история. Но, как было сказано в начале, идеального тренера для «Краснодара» у нас для вас нет.