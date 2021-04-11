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«Реал» нашёл замену Марсело в «Арсенале»

11 апреля 2021, 15:35

«Реал» начал поиски замены левого защитника Марсело, который летом, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщается, главным кандидатом на замену бразильцу является защитник «Арсенала» Киран Тирни. Контракт футболиста с «канонирами» действует до 2024 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в 30 млн евро, что является приемлемой суммой для «Реала».

Кроме того, в составе «Арсенала» на правах аренды из мадридского клуба выступают Мартин Эдегор и Даниэль Себальос. «Канониры» планируют выкупить права на игроков, а «Реал» готов включить одного из них в сделку по трансферу Тирни.

Напомним, что ранее слухи связывали Тирни с переходом в «Наполи».

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Все комментарии
Nazi
Nazi
11 апреля в 20:05
сукакронке продаст даже не глядя :) Как пить дать :)
realdogge the gunner
realdogge the gunner
11 апреля в 16:28
Тирни будущий кэп Арсенала. никуда он не пойдёт
STVA 1
STVA 1
11 апреля в 16:09
Думаю он уже в Реале!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 апреля в 15:36
Тирни классный игрок!
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