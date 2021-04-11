«Реал» нашёл замену Марсело в «Арсенале»

«Реал» начал поиски замены левого защитника Марсело, который летом, скорее всего, покинет клуб.
Как сообщается, главным кандидатом на замену бразильцу является защитник «Арсенала» Киран Тирни. Контракт футболиста с «канонирами» действует до 2024 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в 30 млн евро, что является приемлемой суммой для «Реала».
Кроме того, в составе «Арсенала» на правах аренды из мадридского клуба выступают Мартин Эдегор и Даниэль Себальос. «Канониры» планируют выкупить права на игроков, а «Реал» готов включить одного из них в сделку по трансферу Тирни.
Напомним, что ранее слухи связывали Тирни с переходом в «Наполи».