«Реал» нашёл замену Марсело в «Арсенале»

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11 апреля 2021, 15:35

«Реал» начал поиски замены левого защитника Марсело, который летом, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщается, главным кандидатом на замену бразильцу является защитник «Арсенала» . Контракт футболиста с «канонирами» действует до 2024 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в 30 млн евро, что является приемлемой суммой для «Реала».

Кроме того, в составе «Арсенала» на правах аренды из мадридского клуба выступают и . «Канониры» планируют выкупить права на игроков, а «Реал» готов включить одного из них в сделку по трансферу Тирни.

Напомним, что ранее слухи связывали Тирни с переходом в «Наполи».