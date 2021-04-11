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«Милан» не продаст Леау менее чем за 50 млн евро

11 апреля 2021, 15:23

Нападающий Рафаэл Леау может покинуть «Милан».

Как сообщается, интерес к португальцу проявляют «Эвертон» и «Ювентус». Оба клуба попытаются подписать форварда в летнее трансферное окно. Однако «Милан» не намерен расставаться со своим футболистом. «Россонери» уведомили потенциальных покупателей, что не продадут Леау менее чем за 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Леау провёл 33 матча во всех турнирах за «Милан», записав на свой счёт 7 голов и 6 результативных передач. Ранее интерес к игроку проявлял «Лидс».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
11 апреля в 17:16
Учитывая, что клубу он обошелся за почти 35 лямов, то цена вполне разумная с учетом прогресса парня, неубойного здоровья и его возраста. Только вот ленивоват и глуповат что ли.
КЭТиК
КЭТиК
11 апреля в 16:23
Так действительно он его никогда не продаст.
beefs
beefs
11 апреля в 15:30
очень приличная цена, у нас таких нет...
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