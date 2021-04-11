«Милан» не продаст Леау менее чем за 50 млн евро

1618143803

11 апреля 2021, 15:23

Нападающий может покинуть «Милан».

Как сообщается, интерес к португальцу проявляют «Эвертон» и «Ювентус». Оба клуба попытаются подписать форварда в летнее трансферное окно. Однако «Милан» не намерен расставаться со своим футболистом. «Россонери» уведомили потенциальных покупателей, что не продадут Леау менее чем за 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Леау провёл 33 матча во всех турнирах за «Милан», записав на свой счёт 7 голов и 6 результативных передач. Ранее интерес к игроку проявлял «Лидс».