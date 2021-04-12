Киммих: «„Бавария“ пройдёт в полуфинал ЛЧ. Мы лучше, чем ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ . В первой встрече мюнхенский клуб уступил на домашней арене со счётом 2:3.

Почему мы пройдём в полуфинал? Потому что мы лучше, чем ПСЖ . Я уверен, что мы справимся. В первом матче мы были лучшей командой, но, к сожалению, результат был не в нашу пользу. Но я по-прежнему убеждён, что в ответном матче мы сможем изменить ситуацию.

Это будет во многом зависеть от правильного менталитета, но также и от эффективности. В первой игре мы показали хороший настрой, но были недостаточно эффективны. Но на этот раз нам нужно быть лучшими в двух компонентах!