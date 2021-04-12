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Киммих: «„Бавария“ пройдёт в полуфинал ЛЧ. Мы лучше, чем ПСЖ»

12 апреля 2021, 13:00
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. В первой встрече мюнхенский клуб уступил на домашней арене со счётом 2:3.

Почему мы пройдём в полуфинал? Потому что мы лучше, чем ПСЖ. Я уверен, что мы справимся. В первом матче мы были лучшей командой, но, к сожалению, результат был не в нашу пользу. Но я по-прежнему убеждён, что в ответном матче мы сможем изменить ситуацию.

Это будет во многом зависеть от правильного менталитета, но также и от эффективности. В первой игре мы показали хороший настрой, но были недостаточно эффективны. Но на этот раз нам нужно быть лучшими в двух компонентах!

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alik4
alik4
13 апреля в 12:40
удачи псж высокомерный кимих должен быть наказан вместе с баварией
112910415
112910415
12 апреля в 13:54
пытается гипнотизировать ситуацию уверенностью ...
а шансы равны
IKER-RAUL
IKER-RAUL
12 апреля в 13:38
хороший настрой, осталось подтвердить слова на поле
swed27
swed27
12 апреля в 13:35
Забить два в Париже можно А вот не пропустить будет очень трудно
No problems
No problems
12 апреля в 13:16
Было время,когда Бавария так кричала,когда пытались устроить Ад Реалу.
Не от большого ума так говорить,это прежде всего не уважение к сопернику....
А так,каждый горазд выкидывать пустослов в вентилятор.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
12 апреля в 13:11
Говорят, у ПСЖ Навас может не сыграть. В таком случае шансы Баварии возросли.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 13:05
Вы лучьше,а побеждает ПСЖ!
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
12 апреля в 13:04
Лучше вьюхи после матчей раздавать чем наоборот
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