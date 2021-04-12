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Нойер: «У ПСЖ проблемы в защите, мы можем пройти в полуфинал ЛЧ»

12 апреля 2021, 10:26
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. В первом матче мюнхенский клуб уступил на своём поле со счётом 2:3.

Нам нужно сохранять спокойствие в голове, но в наших сердцах должно гореть пламя. Мы хотим подходить к игре правильно, с мотивацией, с хорошим настроем и с той стабильностью, которая нужна против такой команды. Нам нужно сохранять хладнокровие, играть в атакующий футбол и оказывать на них давление. У них проблемы в защите. Если мы создадим столько же моментов, как в Мюнхене, тогда мы сможем пройти дальше.

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Все комментарии
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
12 апреля в 13:08, ред.
У Баварии проблем еще больше и травмированных полно. Но зато хоть будет отмазка в случае вылета.
dadrail
dadrail
12 апреля в 11:03
Посмотрим что будет в итоге
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 апреля в 11:02
Мечтать не вредно...
25процентный клоун
25процентный клоун
12 апреля в 10:42
Не задалось у машины, тяжело будет
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 10:38, ред.
Проблем Баварии это отсутствие Левандовски... Создавая множество моментов игроки Баварии реализуют слишком мало. Отсюда моё мнение и проигрыш ПСЖ и ничья с Унионом. Думаю будь в строю Роберт, то Бавария минимум не проиграла ПСЖ. Ждём интересной игры.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
12 апреля в 10:31
А у "Баварии" проблемы с нападением и вратарем.
Василий 50
Василий 50
12 апреля в 10:30
ПСЖ возьмет нападением.
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