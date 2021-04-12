Нойер: «У ПСЖ проблемы в защите, мы можем пройти в полуфинал ЛЧ»

Голкипер «Баварии» поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ . В первом матче мюнхенский клуб уступил на своём поле со счётом 2:3.

Нам нужно сохранять спокойствие в голове, но в наших сердцах должно гореть пламя. Мы хотим подходить к игре правильно, с мотивацией, с хорошим настроем и с той стабильностью, которая нужна против такой команды. Нам нужно сохранять хладнокровие, играть в атакующий футбол и оказывать на них давление. У них проблемы в защите. Если мы создадим столько же моментов, как в Мюнхене, тогда мы сможем пройти дальше.