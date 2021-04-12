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Костакурта: «Раздражает, когда Доннарумма целует футболку „Милана“»

12 апреля 2021, 10:48

Легенда «Милана» Алессандро Костакурта признался, что раздражен тем, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма целует футболку миланского клуба, однако не спешит продлевать контракт.

Доннарумма целует футболку, но потом тянет время, не подписывает новый контракт с клубом. Почему он целует эмблему клуба? Это раздражает.

Может быть, я немного старомоден, но почему он целует футболку? Возможно, он также будет целовать футболку своего следующего клуба. Наверное, я недостаточно умен, но мне хотелось бы видеть меньше поцелуев и больше конкретных действий.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
12 апреля в 13:48
правильные слова от легенды Милана!
по хорошему надо избавляться от донарумы, хороший вратарь, но несмотря на молодость уже испорчен агентом, деньгами
Ozabot
Ozabot
12 апреля в 12:39
На самом деле под эмблемой клуба вшит портрет Райолы.
Остапчук 67
Остапчук 67
12 апреля в 11:47
Деньги превыше всего...
dimagas2
dimagas2
12 апреля в 11:23
Есть такое ,чел уже уходит,может даже к зЁбрам летом и строит из себя фиг знает что.
beefs
beefs
12 апреля в 11:02
сейчас театр в моде...
Ravshan878
Ravshan878
12 апреля в 10:56
Дзюба тоже когда то целовал ромбик.Шасс целует ракету 🚀.)
Миллера.🤫.(((
shlomo
shlomo
12 апреля в 10:56
Ну мало ли кто кого раздражает....:)))
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