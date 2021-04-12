Костакурта: «Раздражает, когда Доннарумма целует футболку „Милана“»

Легенда «Милана» Алессандро Костакурта признался, что раздражен тем, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма целует футболку миланского клуба, однако не спешит продлевать контракт.
Доннарумма целует футболку, но потом тянет время, не подписывает новый контракт с клубом. Почему он целует эмблему клуба? Это раздражает.
Может быть, я немного старомоден, но почему он целует футболку? Возможно, он также будет целовать футболку своего следующего клуба. Наверное, я недостаточно умен, но мне хотелось бы видеть меньше поцелуев и больше конкретных действий.
по хорошему надо избавляться от донарумы, хороший вратарь, но несмотря на молодость уже испорчен агентом, деньгами
по хорошему надо избавляться от донарумы, хороший вратарь, но несмотря на молодость уже испорчен агентом, деньгами
Миллера.🤫.(((
Миллера.🤫.(((