Бентанкур: «Роналду злится на себя, а не на команду»

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду, который выбросил свою футболку после матча с «Дженоа» в 30-м туре Серии А.
Такой у него менталитет. Но благодаря этому он стал одним из лучших в мире. Когда он не забивает, ему плохо.
Он злится на себя, а не на команду. Он хочет забивать в каждой игре. Мы довольны его работой и надеемся, что в следующий раз он сможет забить.
Тяга Роналду стать лучшим бомбардиром Серии А пагубно влияет на результаты команды.
3 года в Турине, а его постоянно обходят. То Иммобиле, то Квальярелла
Тяга Роналду стать лучшим бомбардиром Серии А пагубно влияет на результаты команды.
3 года в Турине, а его постоянно обходят. То Иммобиле, то Квальярелла