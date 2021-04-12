Бентанкур: «Роналду злится на себя, а не на команду»

Полузащитник «Ювентуса» прокомментировал поведение нападающего , который выбросил свою футболку после матча с «Дженоа» в 30-м туре Серии А.

Такой у него менталитет. Но благодаря этому он стал одним из лучших в мире. Когда он не забивает, ему плохо.

Он злится на себя, а не на команду. Он хочет забивать в каждой игре. Мы довольны его работой и надеемся, что в следующий раз он сможет забить.