ГлавнаяНовости

Бентанкур: «Роналду злится на себя, а не на команду»

12 апреля 2021, 12:32

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду, который выбросил свою футболку после матча с «Дженоа» в 30-м туре Серии А.

Такой у него менталитет. Но благодаря этому он стал одним из лучших в мире. Когда он не забивает, ему плохо.

Он злится на себя, а не на команду. Он хочет забивать в каждой игре. Мы довольны его работой и надеемся, что в следующий раз он сможет забить.

Все новости
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
«МЮ хочет завершить сезон с трофеем». Сульшер — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 19:19 Комментарии4
«Артета и „Арсенал“ — идеальная пара». Эмери — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 18:50 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
League1
League1
12 апреля в 17:48
Молодец, Роналду. Сам себе главный критик.
Ozabot
Ozabot
12 апреля в 15:52
Команда победила и взяла важные три очка, а он не доволен, что не забил. Так скоро и раздевалка разделится на два фронта и подерется.
ilyafrom
ilyafrom
12 апреля в 13:09
Игра - собери комплект формы Роналду. Сначала повязка, теперь футболка. Что дальше?

Тяга Роналду стать лучшим бомбардиром Серии А пагубно влияет на результаты команды.

3 года в Турине, а его постоянно обходят. То Иммобиле, то Квальярелла
sv_1969
sv_1969
12 апреля в 12:46
Повязки, футболка... Завязывать пора
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100