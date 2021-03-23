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Неймар платит работникам своего института несмотря на коронавирус

23 марта 2021, 10:12

Форвард ПСЖ Неймар продолжает платить сотрудникам своего института несмотря на коронавирус. Из-за пандемии заведение временно закрыто.

Проектно-конструкторский институт Неймара – частная некоммерческая ассоциация, посвященная социальным проблемам. Главным аспектом проекта является развития спорта в качестве инструмента для социальной интеграции молодых людей. Бразилец открыл его у себя на родине в 2014 году.

Недавно экс-защитник московского «Динамо» и сборной СССР Ахрик Цвейба рассказал, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подарил экс-массажисту «армейцев» и сборной России Михаилу Насибову миллион рублей.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
23 марта в 12:15
Друг, а ты поинтересоваться не пробовал про Рона ??? Попробуй , и откроешь для себя очень много нового. А обвинять не стоит, если не знаешь. Спасибо за понимание. Всем добра!!!
Alex12357
Alex12357
23 марта в 11:20
Благородство -нечего сказать -это присуще не многим,даже Роналду и Месси такими качествами не обладают .Слава тебе парень!!!
Ozabot
Ozabot
23 марта в 10:17
Очень человечно. Если хотя бы одного подростка это спасает от вступления на кривую дорожку, то Неймар не зря пинает мяч.
izrafel
izrafel
23 марта в 10:16
Ну не совсем же он нищета кабацкая...
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