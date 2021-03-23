Неймар платит работникам своего института несмотря на коронавирус

Форвард ПСЖ Неймар продолжает платить сотрудникам своего института несмотря на коронавирус. Из-за пандемии заведение временно закрыто.
Проектно-конструкторский институт Неймара – частная некоммерческая ассоциация, посвященная социальным проблемам. Главным аспектом проекта является развития спорта в качестве инструмента для социальной интеграции молодых людей. Бразилец открыл его у себя на родине в 2014 году.
Недавно экс-защитник московского «Динамо» и сборной СССР Ахрик Цвейба рассказал, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подарил экс-массажисту «армейцев» и сборной России Михаилу Насибову миллион рублей.