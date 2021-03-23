Неймар платит работникам своего института несмотря на коронавирус

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23 марта 2021, 10:12

Форвард ПСЖ Неймар продолжает платить сотрудникам своего института несмотря на коронавирус. Из-за пандемии заведение временно закрыто.

Проектно-конструкторский институт Неймара – частная некоммерческая ассоциация, посвященная социальным проблемам. Главным аспектом проекта является развития спорта в качестве инструмента для социальной интеграции молодых людей. Бразилец открыл его у себя на родине в 2014 году.