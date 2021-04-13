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Стерлинг: «Этот сезон для меня очень странный»

13 апреля 2021, 12:05

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг порассуждал о своей игре в текущем сезоне.

Не поймите меня неправильно, но этот сезон для меня лично был очень странным. Тем не менее я по-прежнему наслаждаюсь своим футболом и отдаю все силы команде. Если я не забью или не сделаю что-то, чтобы помочь команде, я не буду рад покинуть поле.

Конечно, я рад, что мы обыграли [«Боруссию» Д в первом матче 1/4 финала ЛЧ], но в то же время я постоянно думаю о том, что именно помогает нам достигать этих целей. Мы действительно сосредоточены на победе, нацелены на то, чтобы показать хорошие результаты и стать командой номер один в мире.

Недавно сообщалось, что «Ман Сити» предложил Стерлингу новый контракт.

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izrafel
izrafel
13 апреля в 12:39
Старайся у тебя все получается...
Сидор новый
Сидор новый
13 апреля в 12:31
Ну постарайся, чтобы следующий был не странным...:)))
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 12:29
Такими игроками не разбрасываются. Новый контракт парень вполне заслужил. Да и какой смысл ему куда то уходить , его и здесь неплохо кормят . Команда на ходу, чемпионство почти в кармане, в ЛЧ играют. От добра добра не ищут.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 12:10
Новый контракт предложили значит нужен.
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