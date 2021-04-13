Стерлинг: «Этот сезон для меня очень странный»

Нападающий «Манчестер Сити» порассуждал о своей игре в текущем сезоне.

Не поймите меня неправильно, но этот сезон для меня лично был очень странным. Тем не менее я по-прежнему наслаждаюсь своим футболом и отдаю все силы команде. Если я не забью или не сделаю что-то, чтобы помочь команде, я не буду рад покинуть поле.