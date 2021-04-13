Стерлинг: «Этот сезон для меня очень странный»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг порассуждал о своей игре в текущем сезоне.
Не поймите меня неправильно, но этот сезон для меня лично был очень странным. Тем не менее я по-прежнему наслаждаюсь своим футболом и отдаю все силы команде. Если я не забью или не сделаю что-то, чтобы помочь команде, я не буду рад покинуть поле.
Конечно, я рад, что мы обыграли [«Боруссию» Д в первом матче 1/4 финала ЛЧ], но в то же время я постоянно думаю о том, что именно помогает нам достигать этих целей. Мы действительно сосредоточены на победе, нацелены на то, чтобы показать хорошие результаты и стать командой номер один в мире.
Недавно сообщалось, что «Ман Сити» предложил Стерлингу новый контракт.
Всем здоровья.
Всем здоровья.