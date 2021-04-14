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На строительство «Уральской академии футбола» было выделено 550 млн рублей

14 апреля 2021, 13:45

Директор «Уральской футбольной академии» Евгений Нохрин заявил, что строительство нового футбольного центра в Екатеринбурге потребовало более 552 млн рублей. Сейчас строительство находится на завершающей стадии.

Общая сметная стоимость объекта «Строительство спортивного футбольного центра государственного автономного учреждения Свердловской области „Уральская футбольная академия“» составляет 552,9 млн рублей. Средства выделены из бюджета Свердловской области.

Нохрин добавил, что сейчас на спортивном объекте производится монтаж фасада, ведутся отделочные и пуско-наладочные работы, устанавливается оборудование.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 апреля в 19:11
Как жаль ,что из этой академии не выйдет ни одного стоящего пацана ! Деньги на ветер ! И ещё не известно ,что выйдет в результате строительства , глубокий колодец или маяк ? )))))
ZjzoRe
ZjzoRe ответ ДАША Д (раскрыть)
14 апреля в 19:04
510 лямов это не очень много, да и в Екатеринбурге коррупция гораздо меньше, чем в среднем по стране. У нас особенность в том, что традиционно враждуют влиятельная мэрия и руководство области, и чуть что они друг друга готовы сдать в ФСБ, поэтому сдерживают особо наглых ворюг.
старина
старина
14 апреля в 15:12
Скажи,сколько стибрил?
Romkurch
Romkurch
14 апреля в 14:18
Хорошо, если миллионов 10 дойдет до цели.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 апреля в 14:02
Выделим средства....
Построим Академию...
Выпустим ребят...

...и накупим в РПЛ Дриусси-Бийолов...

- А зачем тогда Академии ???
- А нам нравится сам процесс строительства.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 14:01
И что построили?
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 14:01
Тут есть где развернуться чиновникам.
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