На строительство «Уральской академии футбола» было выделено 550 млн рублей

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14 апреля 2021, 13:45

Директор «Уральской футбольной академии» Евгений Нохрин заявил, что строительство нового футбольного центра в Екатеринбурге потребовало более 552 млн рублей. Сейчас строительство находится на завершающей стадии.

Общая сметная стоимость объекта «Строительство спортивного футбольного центра государственного автономного учреждения Свердловской области „Уральская футбольная академия“» составляет 552,9 млн рублей. Средства выделены из бюджета Свердловской области.

Нохрин добавил, что сейчас на спортивном объекте производится монтаж фасада, ведутся отделочные и пуско-наладочные работы, устанавливается оборудование.