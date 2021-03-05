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На «Газпром Арене» может открыться пункт вакцинации от коронавируса

вчера, 22:29

На «Газпром Арене», являющейся домашним стадионом «Зенита», могут открыть пункт вакцинации от коронавируса, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев:

На сегодня у нас 130 прививочных пунктов, мы даже открыли пункты в восьми ТЦ, пошли на разные способы, чтобы обеспечить доступность.

Предлагается вариант открыть прививочный пункт на «Газпром Арене». Люди, которые придут на игру, смогут сделать прививку.

В прошлом году «Газпром Арена» опередила «Энфилд» в рейтинге лучших стадионов мира.

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Все комментарии
Valeron112
Valeron112
сегодня в 01:10
Там так же 50% посещаемость??)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:57
Это нормальное явление
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:41
Скорее всего это будет пункт платных прививок,деньги на строительство нужно отбивать)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:25
Прививка будет входить в стоимость билета.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:13
"В прошлом году «Газпром Арена» опередила «Энфилд»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1242220/zenit . Т что с этого ? А не правдивее было бы написать как было реально " Газпром Арена " заняла 11 место , при том, что стала самым дорогим долгостроем в мире среди спортивных объектов. Так будет точнее.
Союзник противников
Союзник противников ответ beefs (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
В ГУМЕ вакцинируют,а в Сандунах ещё нет.Там вакцинируются пивасиком и передают кавидлу платно.
Backwoods
Backwoods
вчера в 22:46
То люди ноют, что не прививают людей, нет медицины *хнык-хнык*, а теперь ноют, что прививают. В лишний раз убеждаюсь, что ничем вам нытикам не угодить.
beefs
beefs
вчера в 22:44
а почему не в городской бане...
Сантус
Сантус
вчера в 22:41
....а не сделают-отключим газ!)
Союзник противников
Союзник противников ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 22:38
Ты не в курсах,что у нас вакцинация бесплатная,и всех уговаривают вакцинироваться,а они физиономии воротят? У нас до сих пор большая часть населения-"социум непуганых ид?иотов",по крайней мере до того,пока в клинике не оказались.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:36
ГОлопузые облезьяны вакцинируются вне очереди,принудительно.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:34
сколько бюджетных денег на это пойдет?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:32
Может открыться,а может и не открыться!
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