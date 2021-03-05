На «Газпром Арене» может открыться пункт вакцинации от коронавируса

На «Газпром Арене», являющейся домашним стадионом «Зенита», могут открыть пункт вакцинации от коронавируса, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев:
На сегодня у нас 130 прививочных пунктов, мы даже открыли пункты в восьми ТЦ, пошли на разные способы, чтобы обеспечить доступность.
Предлагается вариант открыть прививочный пункт на «Газпром Арене». Люди, которые придут на игру, смогут сделать прививку.
В прошлом году «Газпром Арена» опередила «Энфилд» в рейтинге лучших стадионов мира.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1242220/zenit . Т что с этого ? А не правдивее было бы написать как было реально " Газпром Арена " заняла 11 место , при том, что стала самым дорогим долгостроем в мире среди спортивных объектов. Так будет точнее.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1242220/zenit . Т что с этого ? А не правдивее было бы написать как было реально " Газпром Арена " заняла 11 место , при том, что стала самым дорогим долгостроем в мире среди спортивных объектов. Так будет точнее.