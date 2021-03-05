На «Газпром Арене» может открыться пункт вакцинации от коронавируса

На «Газпром Арене», являющейся домашним стадионом «Зенита», могут открыть пункт вакцинации от коронавируса, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев:

На сегодня у нас 130 прививочных пунктов, мы даже открыли пункты в восьми ТЦ, пошли на разные способы, чтобы обеспечить доступность.

Предлагается вариант открыть прививочный пункт на «Газпром Арене». Люди, которые придут на игру, смогут сделать прививку.