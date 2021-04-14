Экс-игрок «Интера»: «Лукаку на одном уровне с Левандовски и Холандом»

Бывший футболист «Интера» высоко оценил игровые качества нападающего «нерадзурри» .

В начале сезона я думал, что Лукаку средний игрок, но я ошибался. Италия — университет футбола. Если вы хотите сделать следующий шаг в своей карьере, вы должны играть в Серии А.

Лукаку не только способен забивать любым способом и против любого соперника, но он также является отличным лидером, который помогает команде. Для меня он находится на одном уровне с Левандовски, Холандом и Мбаппе.