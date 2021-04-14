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Экс-игрок «Интера»: «Лукаку на одном уровне с Левандовски и Холандом»

14 апреля 2021, 20:28

Бывший футболист «Интера» Алессандро Альтобелли высоко оценил игровые качества нападающего «нерадзурри» Ромелу Лукаку.

В начале сезона я думал, что Лукаку средний игрок, но я ошибался. Италия — университет футбола. Если вы хотите сделать следующий шаг в своей карьере, вы должны играть в Серии А.

Лукаку не только способен забивать любым способом и против любого соперника, но он также является отличным лидером, который помогает команде. Для меня он находится на одном уровне с Левандовски, Холандом и Мбаппе.

Ранее появилась информация о том, что «Интер» постарается сохранить в своём составе Лукаку на следующий сезон.

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Все комментарии
burlone
burlone
14 апреля в 21:18
Даже выше, ведь ни первый ни второй не расстреливали ворота своих команд в финалах еврокубков))
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
14 апреля в 21:05
как бы мне Лукаку не нравился, но он в разы слабее Левандовского, про Холанда и Мбаппе, было лишнее, в силу возраста
gwynb1eidd
gwynb1eidd
14 апреля в 20:54
Экс-игрок Зенита: "Кокорин на одном уровне с Месси и Роналду "
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 20:36, ред.
Холанд ещё совсем пацан . Куда не шло сравнивать с Левандовски ,но точно не с Мбаппе и Холандом .
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