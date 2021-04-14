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Бывший игрок «Реала» и «Барсы» оценил шансы сборной России на Евро-2020

14 апреля 2021, 20:06

Бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу оценил перспективы сборной России на Евро-2020.

В России много хороших футболистов, но в Европе только знают тех, кого видят. К примеру, Дениса Черышева, он выступает в Европе. В своё время я повстречал много русских игроков, по именам не назову, но сейчас у вас появилось много молодых футболистов. На Евро сборная России пройдёт далеко, главное — преодолеть групповой этап. Мы видели на ЧМ-2018, как России помогают домашние стены, и если она выйдет из группы, то может пройти очень далеко.

Ранее стало известно, что сборная России начнет подготовку к Евро-2020 20 мая.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
15 апреля в 12:31
"по именам не назову"
"главное — преодолеть групповой этап"

но сборная очень хорошая))
амурец
амурец
15 апреля в 02:26
удачи конечно нашей сборной, но к сожалению с таким тренером как сказал Фигу сборная пойдёт ооооочень далеко
vastudio
vastudio
14 апреля в 21:35
По именам не назову )))) Дальше можно не продолжать)))
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 21:16
Говорит то что хотят слышать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 апреля в 21:09
Куда Россия пройдет, при наличии в группе Бельгии и Дании? Тем более с Данией играть на выезде. Их молодежка легко укатает нашу звездную Дрим-Дзюба-Тим. Так что вежливость это хорошее качество и фантазии не очень,
STVA 1
STVA 1 ответ Qatar Airways (раскрыть)
14 апреля в 20:51
Он вспомнил Саню Табуреткина и решил не называть))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 20:38
Дежурные фразы.
Caniggia
Caniggia
14 апреля в 20:28, ред.
А в итоге, Андрей Сергеевич Аршавин с "нашими ожиданиями", как всегда, окажется прав!
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 20:20
Шансов мало, но вы держитесь.
Brooklyn888
Brooklyn888
14 апреля в 20:18
Всё начинается с веры )!
Ironigor
Ironigor ответ Qatar Airways (раскрыть)
14 апреля в 20:17
Ну а шоо , спросили надо было что-то отвечать !!!😜
drug01
drug01
14 апреля в 20:14
Зачем гадать время покажет
Qatar Airways
Qatar Airways
14 апреля в 20:13
"...по именам не назову" - ключевая фраза, показывающая реальную оценку нашего футбола.
plusnindimon
plusnindimon
14 апреля в 20:07
евро 2020?
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