Бывший игрок «Реала» и «Барсы» оценил шансы сборной России на Евро-2020

Бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны» оценил перспективы сборной России на Евро-2020.

В России много хороших футболистов, но в Европе только знают тех, кого видят. К примеру, Дениса Черышева, он выступает в Европе. В своё время я повстречал много русских игроков, по именам не назову, но сейчас у вас появилось много молодых футболистов. На Евро сборная России пройдёт далеко, главное — преодолеть групповой этап. Мы видели на ЧМ -2018, как России помогают домашние стены, и если она выйдет из группы, то может пройти очень далеко.