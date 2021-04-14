Артета — о матче против «Славии»: «Нас ждёт настоящий бой»

Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги Европы против «Славии». В первой встрече клубы сыграли вничью (1:1) на поле «канониров».

Надо посмотреть [смогут ли сыграть Пьер-Эмерик Обамеянг и Мартин Эдегор]. Нас впечатлила форма «Славии», её настрой и самоотверженность в каждом матче. Поэтому она и здесь. Потому что выбила ряд сильных соперников и по праву вышла в четвертьфинал. В первом матче с нами они опять показали, что никогда не сдаются, забив на последней минуте. Нас ждёт настоящий бой.

Мы хотим добиваться успеха во всех соревнованиях. У нас есть все шансы выйти в полуфинал европейского турнира, и мы должны там быть. Надо сделать всё возможное, чтобы добиться этого. Мы знаем, что в главных матчах лидеры должны брать на себя ответственность и выдавать волшебные моменты. Надеемся, так и будет.