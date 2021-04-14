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Артета — о матче против «Славии»: «Нас ждёт настоящий бой»

14 апреля 2021, 23:42
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)0 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги Европы против «Славии». В первой встрече клубы сыграли вничью (1:1) на поле «канониров».

Надо посмотреть [смогут ли сыграть Пьер-Эмерик Обамеянг и Мартин Эдегор]. Нас впечатлила форма «Славии», её настрой и самоотверженность в каждом матче. Поэтому она и здесь. Потому что выбила ряд сильных соперников и по праву вышла в четвертьфинал. В первом матче с нами они опять показали, что никогда не сдаются, забив на последней минуте. Нас ждёт настоящий бой.

Мы хотим добиваться успеха во всех соревнованиях. У нас есть все шансы выйти в полуфинал европейского турнира, и мы должны там быть. Надо сделать всё возможное, чтобы добиться этого. Мы знаем, что в главных матчах лидеры должны брать на себя ответственность и выдавать волшебные моменты. Надеемся, так и будет.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 00:14
Славия может пройти дальше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 23:51
Чехи построят на подоконнике...
beefs
beefs
14 апреля в 23:51
надейся на лучшее, а сам не плошай...
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