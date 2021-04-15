Беллингхэм: «Я очень рад первому голу в ЛЧ, но мы не победили „Сити“»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира. 17-летний хавбек в этой встрече забил свой первый гол в ЛЧ .

Я не думаю, что наше выступление может как-либо утешить нас, потому что мы проиграли. Мы проиграли оба матча. «Манчестер Сити» определённо был лучшей командой. Поздравляю их, они были великолепны. Мы не можем праздновать то, что мы были близки к успеху, но можем гордиться нашим выступлением и тем, что мы дали этому поединку.

Забить первый гол в Лиге чемпионов — это прекрасное чувство, особенно после того, как один был отменён на прошлой неделе. Я отпраздную с моими товарищами по команде, но я бы предпочёл, чтобы на трибуне были мои родители и братья. Это прекрасный момент для меня лично, но сегодня было важно победить, а мы этого не сделали.