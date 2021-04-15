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Беллингхэм: «Я очень рад первому голу в ЛЧ, но мы не победили „Сити“»

15 апреля 2021, 07:23
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира. 17-летний хавбек в этой встрече забил свой первый гол в ЛЧ.

Я не думаю, что наше выступление может как-либо утешить нас, потому что мы проиграли. Мы проиграли оба матча. «Манчестер Сити» определённо был лучшей командой. Поздравляю их, они были великолепны. Мы не можем праздновать то, что мы были близки к успеху, но можем гордиться нашим выступлением и тем, что мы дали этому поединку.

Забить первый гол в Лиге чемпионов — это прекрасное чувство, особенно после того, как один был отменён на прошлой неделе. Я отпраздную с моими товарищами по команде, но я бы предпочёл, чтобы на трибуне были мои родители и братья. Это прекрасный момент для меня лично, но сегодня было важно победить, а мы этого не сделали.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 14:58
Всё равно останется в памяти да и в истории клуба.
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 10:33
Молодо, - зелено !!!
Какие твои годы, ещё успеешь, если так продолжишь !!!
Всем Добра !!!
Остапчук 67
Остапчук 67
15 апреля в 08:31
Жаль мне Боруссию.
SHMEL
SHMEL
15 апреля в 07:48
Парень реально оценивает свои силы и силы своей команды. Сити по праву сильнейшего идёт дальше.
Эдмон
Эдмон
15 апреля в 07:46
Жаль не удержали победу
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 07:39
Боруссия просто достигла своего потолка в этом турнире.
нечитайло
нечитайло
15 апреля в 07:38
И кому забил, вечная память
sv_1969
sv_1969
15 апреля в 07:24
Радость с горечью
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