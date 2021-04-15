Начо: «„Реал“ хочет выйти в ещё один финал, а я провожу свой лучший сезон»

Защитник «Реала» Начо дал комментарий после ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Мы знали, что у нас есть преимущество по первому матчу. «Ливерпуль» наседал, заставлял нас отступать назад и создавал моменты, но наша команда очень хорошо действовала в обороне.

Возможно, мы не были так хороши в атаке, но когда ты ведёшь 3:1, такой подход вполне нормален.

Люди говорили, что мы не являемся фаворитами в поединке с «Ливерпулем», и теперь мы должны будем сыграть с ещё одним непростым соперником [«Челси»] в полуфинале. Но мы уверены в себе и хотим выйти в ещё один финал.

Я стараюсь как можно лучше делать свою работу и провожу свой лучший сезон в карьере.