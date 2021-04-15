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Начо: «„Реал“ хочет выйти в ещё один финал, а я провожу свой лучший сезон»

15 апреля 2021, 06:51
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Начо дал комментарий после ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Мы знали, что у нас есть преимущество по первому матчу. «Ливерпуль» наседал, заставлял нас отступать назад и создавал моменты, но наша команда очень хорошо действовала в обороне.

Возможно, мы не были так хороши в атаке, но когда ты ведёшь 3:1, такой подход вполне нормален.

Люди говорили, что мы не являемся фаворитами в поединке с «Ливерпулем», и теперь мы должны будем сыграть с ещё одним непростым соперником [«Челси»] в полуфинале. Но мы уверены в себе и хотим выйти в ещё один финал.

Я стараюсь как можно лучше делать свою работу и провожу свой лучший сезон в карьере.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
15 апреля в 18:39
Чел терпел, чуть не уехал в Лацио, но все таки остался и сейчас основной защитник в ЛЧ, дошел до полуфинала.

А тот же торопыга Хакими смотрит телевизор.
Хотя точняк бы рассекал на правой бровке у мадридцев.
Brooklyn888
Brooklyn888
15 апреля в 09:34
Люди всегда что-то говорят )))
SHMEL258
SHMEL258
15 апреля в 07:54
Большинство наверное поставит на Реал в полуфинале, но мне кажется в финал выйдут англичане.
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 07:46
Для Реала выход в финал это вполне реально.
ДСА
ДСА
15 апреля в 07:40
Теперь можно помечтать и об общей победе.
ДАША Д
ДАША Д
15 апреля в 07:38
Шансы у Реала хорошие.
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 07:28
Это будет матч двух тренеров стратегов , двух систем РЕАЛ - ЧЕЛСИ !!!
Ничего похожего с другим полуфиналом где будут играть ПСЖ и Ман Сити.
Для просмотра и зрелищности конечно второй матч между ПСЖ и Ман Сити, будет намного привлекательным, чем матч Реала и Челси. Но и каждый должен выбирать сам . Естественно что каждый из болельщиков будет смотреть и болеть за свой клуб, а мне симптичны РЕАЛ и ЧЕЛСИ !!! Хотелось бы конечно увидеть именно этот матч в финале, но увы. Да пусть победит сильнейший !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 07:23
Все хотят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 06:58
А почему только финал?
ОПС
ОПС
15 апреля в 06:53
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 06:53
Реал сейчас набрал ход
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