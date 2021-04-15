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Терзич: «„Боруссии“ не повезло с судейскими решениями в обоих матчах»

15 апреля 2021, 06:29
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира подверг критике работу судей в обеих встречах.

По справедливости мы должны поздравить «Ман Сити». Они играли блестяще и заслуженно прошли в следующий раунд.

Но по истечении трёх таймов мы лидировали в этом противостоянии. Поэтому было досадно пропускать такие два гола. На занятиях судьям чётко говорят, что отскок мяча от головы в руку не наказывается.

Позвольте мне сказать так: нам не повезло с [судейскими] решениями в обеих встречах. У нас была большая мечта, но теперь, к сожалению, всё кончено.

Напомним, в первом матче судьи не засчитали гол полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингхэма.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 апреля в 12:35
Ты не внимательно прочитал. За Роналду я писал о его роли в сборной, а не в Реале. И откуда такая уверенность, что Холанн не опустится ниже нынешнего уровня? Хороших игроков много, а вот тех из них, которые при этом дают стабильность, можно на пальцах пересчитать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Incredulous (раскрыть)
15 апреля в 12:00
Сильно идеализируешь все, есть и относительные критерии качества игрока. Роналду тоже не вытаскивал Реал, а был частью команды, которая работала на него, и это были крутые партнеры.
И Стерлинг, и Мане и Салах и Месси в последние два года в ЛЧ ничего не показали, и Бэйл лишь изредка выстреливал, а сравнение с Эдегорами вообще мимо.
Холанд ниже своего уровня не опустится уже, а если продолжит прогрессировать, а это только в топ команде, то выйдет на уровень Левандовски и Суареса.
Incredulous
Incredulous ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 апреля в 11:04, ред.
Если он вдруг станет игроком Реала и при этом будет показывать высокий класс и результат, то я только за, при чём здесь переобувание? Я же не говорю, что он бездарный, распиаренный игрок, без потенциала и способностей. Я говорю, что пока что он не показал ничего, чтобы его так сильно выделяло среди остальных, как об этом пищит большинство футбольной общественности, и делают из него вундеркинда. За последнее время мы видели уже не одного такого молодого и перспективного футболиста, из которых заранее делали звёзд, таких как тот же упомянутые мной Дембеле и Балотелли, или Эдегор, и т.д. Всем им сулили будущее супер-звёзд, и все они не смогли показать ничего экстраординарного. Вот и в ситуации с Холанном то же самое, его уже сделали звездой, а по сути он ничего ещё не показал. Тот же Обамеянг в Боруссии показывал уровень не хуже, и где он сейчас, а главное как он играет. И по-твоему одна голевая передача в двух проигранных матчах - это показатель высокого класса? И сворачивать свои провалы на слабых партнёров - это уже оправдания. Почему-то тем же Ибрагимовичу, Бэйлу (в его лучшие времена), Роналду не мешали слабые соперники в сборных делать результат. А если футболист настолько зависим от своих партнёров, значит все его заслуги - это уже как минимум на 50% заслуги его партнёров, и никакой гениальностью он не обладает.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ mihaluch (раскрыть)
15 апреля в 09:27
Абсолютно не верно, а вот как верно: Сити кровь из носу нужен был выездной гол и они рвали и метали, а немцы знали, что у них один лишь шанс сегодня это сыграть на ноль, но судья лишил их мечты, вот и все. Это факт
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЮЗИК (раскрыть)
15 апреля в 09:20
Что означает "просто сильней"? Для меня, например, это счёт 5:0 по итогу двух встреч
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Incredulous (раскрыть)
15 апреля в 09:18
Мбаппе в более сильной комманде, не забывай, и его голы Баварии не отражают класс ибо в одном из них Нойер косякнул а в ответке так вообще без результативных действий. А у Холланда ассист. Так что мимо.
А ещё не сегодня так завтра он может стать вашим игроком, как бы не пришлось переобуваться
Incredulous
Incredulous
15 апреля в 09:00, ред.
Может судья и не прав, а может и прав, об этом можно долго рассуждать, но интересно другое: а где ваш вундеркинд Холанн? Что же он в решающих матчах не зарешал? До этих двух противостояний все прямо налюбоваться не могли этим молодым "гением" футбола, а теперь как воды в рот набрали. Тот же Мбаппе показывает своё индивидуальное мастерство и решает исход поединков именно с сильными соперниками. А норвежский мальчик набил неплохую статистику на аутсайдерах и середняках европейского футбола, таких как Зенит, Лацио, Брюгге, Севилья, а как только попался соперник посерьёзнее, тут же где-то растворился на поле. Как бы из него не получился второй Усман Дембеле.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 08:31
Сити просто сильней,а судьи сейчас у всех виноваты
swed27
swed27
15 апреля в 06:43
Судьи судьи судьи........
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 06:35
Всё равно МС был сильнее.
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