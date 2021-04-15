Терзич: «„Боруссии“ не повезло с судейскими решениями в обоих матчах»

Наставник дортмундской «Боруссии» после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира подверг критике работу судей в обеих встречах.

По справедливости мы должны поздравить «Ман Сити». Они играли блестяще и заслуженно прошли в следующий раунд.

Но по истечении трёх таймов мы лидировали в этом противостоянии. Поэтому было досадно пропускать такие два гола. На занятиях судьям чётко говорят, что отскок мяча от головы в руку не наказывается.

Позвольте мне сказать так: нам не повезло с [судейскими] решениями в обеих встречах. У нас была большая мечта, но теперь, к сожалению, всё кончено.