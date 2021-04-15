Терзич: «„Боруссии“ не повезло с судейскими решениями в обоих матчах»

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира подверг критике работу судей в обеих встречах.
По справедливости мы должны поздравить «Ман Сити». Они играли блестяще и заслуженно прошли в следующий раунд.
Но по истечении трёх таймов мы лидировали в этом противостоянии. Поэтому было досадно пропускать такие два гола. На занятиях судьям чётко говорят, что отскок мяча от головы в руку не наказывается.
Позвольте мне сказать так: нам не повезло с [судейскими] решениями в обеих встречах. У нас была большая мечта, но теперь, к сожалению, всё кончено.
Напомним, в первом матче судьи не засчитали гол полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингхэма.
И Стерлинг, и Мане и Салах и Месси в последние два года в ЛЧ ничего не показали, и Бэйл лишь изредка выстреливал, а сравнение с Эдегорами вообще мимо.
Холанд ниже своего уровня не опустится уже, а если продолжит прогрессировать, а это только в топ команде, то выйдет на уровень Левандовски и Суареса.
И Стерлинг, и Мане и Салах и Месси в последние два года в ЛЧ ничего не показали, и Бэйл лишь изредка выстреливал, а сравнение с Эдегорами вообще мимо.
Холанд ниже своего уровня не опустится уже, а если продолжит прогрессировать, а это только в топ команде, то выйдет на уровень Левандовски и Суареса.
А ещё не сегодня так завтра он может стать вашим игроком, как бы не пришлось переобуваться
А ещё не сегодня так завтра он может стать вашим игроком, как бы не пришлось переобуваться