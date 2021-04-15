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Урунов пропустит матч против «Спартака» из-за травмы

15 апреля 2021, 21:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов не поможет своей команде в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака».

Как сообщается, футболист получил травму в игре с «Ахматом» (0:1) в 1/4 финала Кубка России. Урунов не успеет восстановиться к матчу со «Спартаком» и приступит к тренировкам в общей группе только на следующей неделе.

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Добряк
Добряк
16 апреля в 07:15
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    16 апреля в 04:37
      makkie
      makkie
      15 апреля в 23:33
      Газизов и тут схитрил )))
      berda2003
      berda2003
      15 апреля в 22:59
      никто и не заметит...
      Futurista
      Futurista
      15 апреля в 22:39
      Даже 10 Уруновых не помогут Уфе...
      stanichnik
      stanichnik
      15 апреля в 22:34, ред.
      Потеря конечно, но некритично.
      drug01
      drug01
      15 апреля в 22:17
      Желаем здоровья....
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      15 апреля в 21:45
        sv_1969
        sv_1969
        15 апреля в 21:37
        Повезло...... Спартаку
        1bear
        1bear
        15 апреля в 21:27
        "травма"как то именно к матчу со Спартаком !???
        а может просто обос.....
        Ironigor
        Ironigor
        15 апреля в 21:26
        Ну вот и повезло всё таки Спартаку !!!)))
        Союзник противников
        Союзник противников
        15 апреля в 21:20
        Было непривычно читать предыдущее сообщение :Урунов сможет сыграть со "Спартаком".А теперь всё встало на свои места.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        15 апреля в 21:18
        Вовремя травмировался паренёк...
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