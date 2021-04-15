Урунов пропустит матч против «Спартака» из-за травмы

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15 апреля 2021, 21:14

Полузащитник «Уфы» не поможет своей команде в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака».

Как сообщается, футболист получил травму в игре с «Ахматом» (0:1) в 1/4 финала Кубка России. Урунов не успеет восстановиться к матчу со «Спартаком» и приступит к тренировкам в общей группе только на следующей неделе.