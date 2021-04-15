Урунов пропустит матч против «Спартака» из-за травмы

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов не поможет своей команде в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака».
Как сообщается, футболист получил травму в игре с «Ахматом» (0:1) в 1/4 финала Кубка России. Урунов не успеет восстановиться к матчу со «Спартаком» и приступит к тренировкам в общей группе только на следующей неделе.
Сегодня 03:39
Даже 10 Уруновых не помогут Уфе...
Ну ясень пень, что после очередных плаксивых истерик будут подсвистывать Федунчику, как после первого тура с Сочи.
Сегодня 03:39
Даже 10 Уруновых не помогут Уфе...
Ну ясень пень, что после очередных плаксивых истерик будут подсвистывать Федунчику, как после первого тура с Сочи.
а может просто обос.....
а может просто обос.....