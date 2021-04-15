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Рубашко: «Федотов должен поправиться к воскресному матчу с ЦСКА»

15 апреля 2021, 15:25
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что главный тренер команды Владимир Федотов уже скоро вернется в строй.

Владимир Федотов должен поправиться к воскресному матчу с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Федотов заболел ангиной.

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Рязань 062
Рязань 062
15 апреля в 18:46
конечно поправится. это он со спонсором не мог принять участия. а здесь почему бы и не постоять на мостике.
SHMEL258
SHMEL258
15 апреля в 18:39
Сочи обязательно упрется, чтобы сделать приятное старшему брату .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 апреля в 16:59
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 апреля в 16:34
    Сочи будет первым серьёзным испытанием для Олича.
    ermak6848
    ermak6848
    15 апреля в 16:17
    вангуют
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 апреля в 15:54
    Он заведёт команду как надо!
    КЭТиК
    КЭТиК
    15 апреля в 15:49
    Будет кому ответить, если проиграют в Сочи.
    ermak6848
    ermak6848
    15 апреля в 15:44
    Дай Бог здоровья Федотоув , но это не главное фк ЦСКА нужны только ПОБЕДЫ на финише Чепионата России..
    Чего я им и ЖЕЛАЮ!!!
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    15 апреля в 15:43
    после того, как Бурмистров забил гол в ворота Зенита, у Федотова сердце прихватило.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    15 апреля в 15:42
    Федотов должен победить.
    Romkurch
    Romkurch
    15 апреля в 15:38
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