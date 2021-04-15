Рубашко: «Федотов должен поправиться к воскресному матчу с ЦСКА»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что главный тренер команды Владимир Федотов уже скоро вернется в строй.
Владимир Федотов должен поправиться к воскресному матчу с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Федотов заболел ангиной.
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что главный тренер команды Владимир Федотов уже скоро вернется в строй.
Владимир Федотов должен поправиться к воскресному матчу с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Федотов заболел ангиной.
"И не только поправиться, но и выиграть у середняка."
Вот так гражданина прихватило от вылета его команды из ФНЛ в ПФЛ. А когда Шинник даже в РПЛ играл.
"И не только поправиться, но и выиграть у середняка."
Вот так гражданина прихватило от вылета его команды из ФНЛ в ПФЛ. А когда Шинник даже в РПЛ играл.
Чего я им и ЖЕЛАЮ!!!
Чего я им и ЖЕЛАЮ!!!