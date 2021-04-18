ГлавнаяНовости

Чорлуке могут грозить санкции от РФС. Он предложил КДК выпить пива

18 апреля 2021, 14:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал «традиционное» фото после победы команды «железнодорожников» в 26-м туре против «Ростова» (4:1). Хорват написал, чтобы КДК расслабились и выпили пива. Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев рассказал, что может грозить Чорлуке за данную запись.

Чорлуке могут грозить самые разные санкции. Если руководство Лиги или РФС обратится в комитет по этике, мы обязательно рассмотрим этот случай. Что-то в последнее время очень часто начали возникать такие ситуации. Давайте вместе их пресекать.

Все новости
СлухиМарсело назначен наблюдателем на выборах. Он пропустит матч с «Челси»
Вчера, 16:48 Комментарии16
ОфициальноМаксименко и Айртон пропустят матч против «Арсенала»
Вчера, 14:53 Комментарии9
ОфициальноКДК РФС отменил красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком»
Вчера, 14:46 Комментарии49
ЭСК РФС оставила в силе дисквалификации Максименко и Айртона
Вчера, 11:48 Комментарии17
Красная карточка защитника «Вест Хэма» Бальбуэна в матче с «Челси» отменена
27 апреля Комментарии4
ОфициальноРФС оставил в силе решение о проведении матча «Локо» на нейтральном поле
27 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
18 апреля в 18:49
не пьют они, видимо, пиво
Байкал-38
Байкал-38
18 апреля в 16:15
Если руководство Лиги или РФС или Спартак обратится в комитет по этике, мы обязательно рассмотрим этот случай.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 16:14
Не вижу тут за что можно наказывать!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 15:54
Григорьянц уже сказал, нарушений нет.
Брулин
Брулин
18 апреля в 15:48
А за что наказывать ? Он вроде предложил , а не заставил .
Futurista
Futurista
18 апреля в 15:45, ред.
Ведран не в курсе, что за один некорректный твит в развитых демократиях президентов банят?)...
Бен Зопилой
Бен Зопилой
18 апреля в 15:37
Если крафтовое чешское - да не вопрос!
vm777
vm777
18 апреля в 15:33
Ахахах, да они там совсем одурели?)))
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 15:03
ВСЁ НИКАК НЕ УСПОКОЯТСЯ !!!
МАРАЗМ ВСЁ БОЛЬШЕ КРЕПЧАЕТ !!!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛУЧШИЙ РФС В МИРЕ 🌍 !!!
Beekeeper
Beekeeper
18 апреля в 15:00
а что такого то? не хотят пиво пускай выпьют водочки, холодненькой, тягучей, под селедочку с картошечкой.
makkie
makkie
18 апреля в 14:44
Как минимум оштрафуют, а могут и дисквалификацию выписать (условно).
ДАША Д
ДАША Д
18 апреля в 14:42
Он бы ещё квас предложил.
RiotZero
RiotZero ответ старина (раскрыть)
18 апреля в 14:35
Нет, они х....т виски.
старина
старина
18 апреля в 14:34
Видимо пиво не того сорта
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100