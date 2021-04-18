Чорлуке могут грозить санкции от РФС. Он предложил КДК выпить пива

1618745594

18 апреля 2021, 14:33

Защитник «Локомотива» опубликовал «традиционное» фото после победы команды «железнодорожников» в 26-м туре против «Ростова» (4:1). Хорват написал, чтобы КДК расслабились и выпили пива. Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев рассказал, что может грозить Чорлуке за данную запись.