Чорлуке могут грозить санкции от РФС. Он предложил КДК выпить пива

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал «традиционное» фото после победы команды «железнодорожников» в 26-м туре против «Ростова» (4:1). Хорват написал, чтобы КДК расслабились и выпили пива. Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев рассказал, что может грозить Чорлуке за данную запись.
Чорлуке могут грозить самые разные санкции. Если руководство Лиги или РФС обратится в комитет по этике, мы обязательно рассмотрим этот случай. Что-то в последнее время очень часто начали возникать такие ситуации. Давайте вместе их пресекать.
МАРАЗМ ВСЁ БОЛЬШЕ КРЕПЧАЕТ !!!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛУЧШИЙ РФС В МИРЕ 🌍 !!!
МАРАЗМ ВСЁ БОЛЬШЕ КРЕПЧАЕТ !!!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛУЧШИЙ РФС В МИРЕ 🌍 !!!