«Локомотив» подаст апелляцию на решение КДК РФС

«Локомотив» в официальном телеграм-канале опубликовал заявление по поводу последнего решения КДК РФС по матчу 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
Футбольный клуб «Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16.04.2021 г. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки.
Стыд и позор Минспорту и РФС должно быть !!! Начните делать то что ОБЯЗАНЫ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
Стыд и позор Минспорту и РФС должно быть !!! Начните делать то что ОБЯЗАНЫ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!