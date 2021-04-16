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«Локомотив» подаст апелляцию на решение КДК РФС

16 апреля 2021, 20:15
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«Локомотив» в официальном телеграм-канале опубликовал заявление по поводу последнего решения КДК РФС по матчу 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Футбольный клуб «Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16.04.2021 г. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ sashasokol (раскрыть)
18 апреля в 23:14
Спасибо. Два поражения подряд, для меня ответ очевиден, нет центра и нет тренера.
Надеюсь чудо нам поможет обойти Локо
sashasokol
sashasokol ответ 25процентный клоун (раскрыть)
18 апреля в 23:12, ред.
Ну да, ну да))) Если Локо никакой, то какой же Спартак? Наверно уровень СМ это Уфа))) Так как к последние годы не имеет ни титулов, не игр в еврокубках. Кстати, у СМ уже есть вечные антирекорды в ЛЧ и ЛЕ, сейчас ждём очередной позор, только в новом еврокубке, так как 2-го места Спартаку не видать как своих ушей.
P.s. поздравляю с поражением от Уфы)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sashasokol (раскрыть)
18 апреля в 22:49
Опять ты мимо, ещё и имху накручиваешь.
Повторяю, нонешний локо дважды четвертый в европе, щетай никакой и просвета не видно.
sashasokol
sashasokol ответ 25процентный клоун (раскрыть)
18 апреля в 22:08
Я про это и пишу, что сегодняшний Локо не пускает в одном матче 7-ку от Ювентуса (2019 год) и Баварии (2020 год), хотя эти команды именно в эти годы являлись топами. Также в этом году Локо был в группе смерти и вышел достойно, что нельзя сказать про Спартак, который пускает по 18 мячей. Ты написал, что игра Локо позор, так ответь за свои слова? Хотя ты не переживай, давно всем известно про болел Спартака, которые не могут ответить за свои слова)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sashasokol (раскрыть)
18 апреля в 21:56
    sashasokol
    sashasokol ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    18 апреля в 14:16
    Типичный ответ спартаковского болельщика, а именно когда не можете ответить за слова, то начинаете менять тему разговора. У нас речь была про антирекорды и позоры в еврокубках? Я тебе конкретно написал про позоры Спартака, на что ты хотел ответить тем же, но не смог и поменял тему))) К слову про ЛЕ, хочешь ты или нет, но данный антирекорд, как 1:18 и 0:7, навечно останется за Спартаком))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ sashasokol (раскрыть)
    18 апреля в 09:40
    Напомни тогда за одно как мы рвали Реал, лондонский Арсенал, выиграли все матчи группы ЛЧ, полуфинал КЧ и т. д, если уж хочешь капнуть.
    Про ЛЕ мне не говори, никогда Спартак не будет играть в этом турнире в серьёз.
    А в ЛЧ паровозы нынешнего соозыва себя показали во всей красе. Гордитесь 4етвертыми местами
    sashasokol
    sashasokol ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    17 апреля в 22:48
    Аха-ха, ну давай, напомни? Может игра в этом сезоне с Баварией, которая вынесла Атлетико 4:0 и Зальцбург 6:2. Или в прошлом сезоне с Ювентусом. Ты знаешь, что-то я не припомню 1:18 и 7:0, а также последнее место в группе в ЛЕ. Поэтому жду ответ?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ sashasokol (раскрыть)
    17 апреля в 19:38
      NYJ
      NYJ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      17 апреля в 08:00
      И это вполне может случится через неделю в игре с вами
      Artem Saribekyan
      Artem Saribekyan
      17 апреля в 07:57
      Локо действует, на мой взгляд, правильно. Спартак предложил аойну в судах, хотя ,,войну " на поле проиграл на 100% ! Это было мнение большинства зрителей и спорить тут не о чем. Но Спартак, по своему обычаю, затеял свару: теперь получите;РЖД просто так, походя, обижать нельзя кому попвло, даже Федуну.
      Это дело так просто не закончится, и это правильно.
      В-первый истеричный период обид Спартака, пошли на поводу Спартака, и подарили им ряд игр, ,,выигранных" очень сомнительно. Спартаку это понравилось, начались капризы и прочее. Футбольное руководство страны не проявило тогда твердости, теперь вот получили то, что получили. ,,Локо" не та команда, которая позволит топтаться на себе, давать кому-то решать проблемы свои за его счет.
      NYJ
      NYJ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      17 апреля в 07:56
      Пусть мы и проиграли Ювентусу и Баварии, но выглядели достойно, не дотерпели в концовке. Атлетико в прошлом году две ничьи. У Зенита группа легче была.
      Хорошо, если кто то из наших клубов выступит лучше
      sashasokol
      sashasokol ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      17 апреля в 07:25
      Насмешил комментарий про Локо))) Напомнить тебе какой команде РПЛ принадлежит два вечных антирекорда ЛЧ и кто первый из РПЛ в ЛЕ занял последнее место в группе))))
      sashasokol
      sashasokol ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      17 апреля в 07:11
      Если объективно посмотреть, то Локо основной претендент на 2-е место, поэтому любая возможность лишить конкурента набора очков хороша. 2-я строчка это ЛЧ, а это соответсвенно престиж и деньги. В Спартаке прекрасно понимают, что спортивным методом они не могут одолеть Локо, поэтому используют такие мерзкие методы борьбы за 2-е место. Хотя объективно, то Локо понесёт 2-ю ответственность: Гиля (который сейчас находится просто в сумасшедшей форме) и лишение домашней трибуны.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ NYJ (раскрыть)
      17 апреля в 07:07
      Два раза вы два раза зенит, последние в группе
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      17 апреля в 05:59
      Спартак осмысленно это делает, как и в начале сезона сейчас пару игр им дозволят играть баскетбол, применять приёмы каратэ и некоторых других видов спорта, судьи сделают вид, что не видят, дадут пару левых пенальти в пользу спартака лишь бы набрали очки, это уже было в первой части сезона и главным оратором был шмурнов за что и его отстранили от комментаторской работы.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
      17 апреля в 03:53
      Вот и надо было Сухину наказывать, а не клуб и болельщиков.
      У Спартак тоже был рецидив по болельщикам в отношении Гильермо и какой результат? Штраф и всё и ещё вдобавок Гилю на два матча дисквалифицировали хотя там оскорбление на расовой почве были.
      Пепс
      Пепс
      17 апреля в 01:17
      Сухина трижды бегал за пивом и оставлял его в предбаннике... Че непонятно то??????)))))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      17 апреля в 00:23, ред.
      Вообще ничего не понимаю.....
      Спартаку то что за коврижки если где то когда то Локо сыграет не на своём поле ???

      Если у Спартака нечестным образом забрали очки - то каким образом место проведения следующего матча оппонента - это компенсирует ???

      Вообще ничего глупей не видел...и не слышал...чем данное решение КДК.....
      Или 3 очка за победу в матче Локо - Динамо пойдут в копилку Спартака ???

      Всем понятно что РФС,КДК,РПЛ,ЭСК и пр.....один междусобойчик....все действия которых направлены на то чтоб сглаживать конфликт между зрителями, которые всё видят и всё понимают....и кабинетчиками с которыми сорится тоже нет резона...ибо кормушка знатная и изредка можно прикинутся слабоумными и выносить подобные решения на публику....

      Короче всё как обычно...
      Один ходит ...двери в судейские ногой открывает....
      Второй свистит как велели....
      Третьи смешные вердикты рисуют....
      ...а в минусе как обычно...зрители...у которых у одних отобрали очки у любимой команды...вторые не смогут домашнюю игру на домашнем стадионе посмотреть.....
      Я пищу с наших футбольных деятелей....
      genirini
      genirini
      16 апреля в 23:19
      В общем так, смотрите, не смотрите, ходите, не ходите, по фиг, варитесь господа
      главари РФС в собственном соку со своими прибамбасами.
      Надоело. От ВАС только гибнет футбол в стране............................
      Ironigor
      Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      16 апреля в 22:44
      А при чём здесь Брюгге ??? Я вообще-то о работе РФС писал !!!
      NYJ
      NYJ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      16 апреля в 22:39
      Это когда и кто смеялся на Локомотивом в Европе?!
      Мы с Ливерпулем не играли!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
      16 апреля в 22:27
      Стыд и позор это брюгге, здесь же все в рамках правил и норм, их просто надо знать, чтобы не голословить
      POL7173
      POL7173 ответ NYJ (раскрыть)
      16 апреля в 22:26, ред.
      ИМХО.
      Спартак уже давно пытается шатать систему. Все предыдущие протесты показали, что справедливости не будет. Просто сейчас очень яркий момент, в матче с Локо. Напрягать систему надо всем командам, шерудить это бюрократическое болото. Тогда, есть надежда, что будем играть по правилам, а не по админ ресурсу.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      16 апреля в 22:25, ред.
      Над локо и в европе смеялись, теперь у нас
      Мой совет, играйте в футбол, а не в сухины
      NYJ
      NYJ
      16 апреля в 22:21, ред.
      Интересно, а ФК Спартак исключительно на Локомотив так обижен, что столько обращений сразу, или все таки сама система РФС уже вывела из себя?!
      Многое мы не знаем, это уже закулисные игры.
      Локомотив тоже неспроста апелляцию подаёт, все таки нам на эмоциях действовать тоже совсем не нужно.
      Все таки что-то происходит, и это не только Локомотив и Спартак
      Ironigor
      Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
      16 апреля в 22:06
      Хоум видео ???
      sv_1969
      sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
      16 апреля в 22:03
      Видео есть!
      Ironigor
      Ironigor
      16 апреля в 21:51
      Если честно, то это уже совсем не смешно. РФС уже заигралось с этими расследованиями . Можно было всё это сделать спокойно без скандалов. Один матч , а шум и скандал уже доходит до западной прессы. РФС вообще забыл зачем он существует и какие цели должен преследовать. Наведите уже порядок в футбольном хозяйстве и не разагревайте шумиху из ничего. Кто-то куда-то зачем-то зашёл. Фактов никаких, а два великих российских клуба погрязли в разборках.
      Стыд и позор Минспорту и РФС должно быть !!! Начните делать то что ОБЯЗАНЫ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
      viv
      viv
      16 апреля в 21:47
      Сухина прекрасно понимал, что ему нельзя трижды заходить в судейскую, но три раза подряд нарушил закон. Зачем? Ему выдали штраф в 150 тысяч рублей. Локомотив хочет что бы с них сняли три очка?
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