Агент Ташаева заявил, что игроком интересуются в Европе

Агент полузащитника «Спартака» рассказал о будущем игрока в московском клубе.

У него остается год контракта. Я думаю, что ближе к окончанию сезона мы свяжемся с руководством клуба и определим, как двигаться дальше. Если «Спартак» не будет заинтересован в футболисте Ташаеве, то мы навязчиво оставаться не будем. Летом с руководством клуба примем решение, которое будет устраивать обе стороны. У других команд есть заинтересованность по Ташаеву, но я не хочу пока называть клубы. Конечно, мы общаемся. Мы ведем переговоры с 2-3 клубами из Европы, но это не топ-5 чемпионатов.