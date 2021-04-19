ГлавнаяНовости

Агент Ташаева заявил, что игроком интересуются в Европе

19 апреля 2021, 14:49

Агент полузащитника «Спартака» Александра Ташаева рассказал о будущем игрока в московском клубе.

У него остается год контракта. Я думаю, что ближе к окончанию сезона мы свяжемся с руководством клуба и определим, как двигаться дальше. Если «Спартак» не будет заинтересован в футболисте Ташаеве, то мы навязчиво оставаться не будем. Летом с руководством клуба примем решение, которое будет устраивать обе стороны. У других команд есть заинтересованность по Ташаеву, но я не хочу пока называть клубы. Конечно, мы общаемся. Мы ведем переговоры с 2-3 клубами из Европы, но это не топ-5 чемпионатов.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
19 апреля в 16:26
Будущее Ташаева в Спартаке видится мало вероятным, да и сам клуб будет не против обоюдного полюбовного расставания, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Отсюда и активность агента, не лишённая доли блефа, утверждающего, что игроком интересуются европейские клубы. Чтобы вызвать такой интерес со стороны зарубежных клубов надо быть на виду и регулярно улучшать свою результативную статистику, а с этим Ташаев сейчас, мягко сказать, не блещет. Если и интересен кому в Европе Саша, то это могут быть в лучшем случае Казахстан, или какие-нибудь прибалты.
Tostao
Tostao
19 апреля в 15:15
Урок Ваньки Соловьева ничему не научил. Так и поделом ему.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 15:03
Переход в Спартак был ошибкой. В Динамо заиграть шансов было больше, но дело сделано, теперь надо попытаться где то осесть .
Romkurch
Romkurch
19 апреля в 14:50
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100